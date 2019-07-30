В Марке пьяные школьники осквернили Вечный огонь

В Марксе задержали троих подростков, которые в пьяном видео осквернили Вечный огонь в Парке Победы. Вандалов сняла камера наблюдения.

Инцидент произошел ранним утром 29 июля, когда возвращавшиеся с ночной прогулки 16-летние приятели решили передохнуть у Вечного огня. Один из них, как видно на кадрах, справил малую нужду у мемориала, его приятели сожгли венки и отбили три плитки.

Вечером того же дня осквернителей доставили в отделение. Как оказалось, в тот момент подростки — двое из них проживают в Марксе, один приехал из Коломны — были пьяны. Саратовские прокуроры уже начали проверку инцидента, в ходе которой рассчитывают установить, где школьники приобрели алкоголь и почему их родители отпустили их на ночную прогулку.