Гражданин Эритреи, столкнувший под поезд мать с ребенком, не дал объяснений

В отношении гражданина Эритреи, толкнувшего женщину с ребенком под поезд во Франкфурте, заведено уголовное дело об убийстве, а также о покушении на убийство по двум эпизодам, передает РИА Новости.

Как заявила журналистам официальный представитель прокуратуры, речь идет об убийстве и двойной попытке убийства, ведомство направит в суд соответствующий ордер на арест.

По данным прокуратуры Франкфурта-на-Майне, 40-летний гражданин Эритреи проживал в последнее время в Швейцарии, он женат и имеет двух детей. Обвиняемый столкнул под прибывающий поезд дальнего следования сорокалетнюю женщину, а затем ее восьмилетнего сына. Мать смогла откатиться в сторону и спастись, ребенок погиб на месте. Злоумышленник пытался также столкнуть под поезд еще одну пассажирку 78 лет, это ему не удалось. При сопротивлении женщина повредила плечо.

Следов алкоголя и наркотиков в крови задержанного не обнаружено, ему назначено психическое освидетельствование.

Ранее сообщалось, что в понедельник на вокзале Франкфурта-на-Майне неизвестный столкнул под прибывающий поезд мать и ее восьмилетнего сына. Мотивы преступника неизвестны, он был задержан в здании вокзала. Потерявшая ребенка женщина отправлена в больницу.