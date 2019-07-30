Генпрокуратура призвала жестко пресекать несанкционированные акции

В Москве необходимо скорректировать организацию надзора за порядком в период подготовки к проведению единого дня голосования, считает первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман.

"Прокурорам следует жестко пресекать действия организаторов и участников незаконных и несогласованных публичных акций, своевременно реагировать на факты нарушения законодательных прав граждан и использовать для этого весь арсенал мер реагирования", — заявил он, выступая на коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии 2019 года.

27 июля в столице прошла массовая несанкционированная акция протеста. Поводом для нее стало то, что несколько оппозиционных активистов не смогли зарегистрироваться кандидатами в депутаты Мосгордумы из-за проблем с собранными подписями. Оппозиционеры Илья Яшин, Константин Янкаускас, Любовь Соболь и Дмитрий Гудков с решением избиркома не согласились.

На улицы города вышли около 3,5 тысячи человек, хотя людей заранее предупреждали о недопустимости нарушения закона. Протестующие мешали движению транспорта и распылили перцовый газ. В итоге за нарушения общественного порядка сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали 1074 человека, передает ТАСС.

В настоящее время прокуратура столицы проводит расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля.