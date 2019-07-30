Американские феминистки призывают покончить с Тарантино

Голливудского режиссера Квентина Тарантино феминистки обвинили в том, что его фильмы наполнены насилием над женщинами, и это, считают они, "пора остановить".

Это следует из статьи в The Guardian под заголовком "Настало время распрощаться с Тарантино".

Ему, в частности, припомнили такие фильмы, как "Бесславные ублюдки" и "Убить Билла". Однако на этом фоне успех его новой картины "Однажды в Голливуде" лишь растет: она показала лучший старт в прокате среди всех фильмов автора и за прошедшие выходные собрала 40 миллионов, передает "Россия 24".

При этом сам Тарантино не исключил, что этот фильм может стать последним в его карьере.