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Паводок 22 минуты назад
Опять эвакуация: новая 10-метровая дамба в Тулуне скрылась под водой
Вода продолжает прибывать в район иркутского города Тулун. За последние часы уровень реки Ия поднялся на 30 сантиметров и превысил отметку в десять с половиной метров, что выше критических значений на треть. Вода переливается через защитную дамбу. Закрыто движение по федеральной трассе "Сибирь". В районе усилена группировка спасателей. Снова эвакуируют жителей.
Мост, соединяющий левый правый берег, сейчас перерыт. Так же по нему проходит федеральная трасса, она тоже купирована. Люди идут пешком, но только чтобы оценить масштабы прибывающей воды, пройти пешком в этом месте уже невозможно.
Сейчас самый оптимальный транспорт — моторная лодка или судно на воздушной подушке. Местные жители помогают друг другу спасти то, что уцелело, после предыдущего наводнения.
Уровень воды в реке Ия давно преодолел критическую отметку. Десятиметровое укрепление берега, которое накануне отсыпали при помощи тяжелой техники, уже полностью скрылось под водой. Река пошла к жилым домам.
Тонут не только частные дома, вода уже в подъездах пятиэтажек, где люди несколько дней назад начали делать ремонт. В настоящее время пройти к своим домам жильцам можно только в специальной экипировке спасателей, кстати, сотрудники МЧС ходят на лодке и спасают людей, которые находятся на верхних этажах. Основная часть еще не покинула свои дома.
За работой спасателей люди наблюдают с балконов. Хотя основная часть покидать свои квартиры не собирается. "Нас трое. — И все там находитесь в квартире? — Конечно, а куда?! Сейчас вода прибудет да на работу надо ехать. — На чем? — На лодке. — Надуем, первый раз что ли".
МЧС уже предупредило местное население о возможной экстренной эвакуации. Нужно держать при себе документы и теплые вещи. Август обещает быть дождливым, а первые холода настанут уже через месяц.
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