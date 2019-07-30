Американские сенаторы предлагают усилить санкции против России

Сенаторы Марк Рубио и Крис ван Холлен предлагают отдельно прописать в военном бюджете США возможность для расширения списка санкций против России. Политики отмечают, что в проекте документа уже содержится поправка Брэда Шермана и Максин Уотерс, которая запрещает американским компаниям торговать российским внешним долгом. Но ее может оказаться мало.

Рубио и ван Холлен считают, что у России небольшой госдолг, сбалансированный бюджет и существенные запасы иностранных валют, пишет агентство РИА Новости. Поэтому поправку Шермана-Уотерс нужно усилить.

Сенаторы предлагают предусмотреть дополнительные меры против российских банков, энергетических и оборонных компаний, а также против высокопоставленных политиков, которые могут быть замешаны во влиянии на выборы в США.