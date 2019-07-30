"Спартак" объявил о переходе Фернандо в китайский "Бэйцзин Гоань"

Бразильский полузащитник московского "Спартака" Фернандо продолжит карьеру в китайском "Бэйцзин Гоань", 27-летний хавбек подписал соглашение с командой из Пекина, подробности которого не разглашаются.

"Спартак" благодарит игрока за яркий след, оставленный в истории нашего клуба, и за тот позитив, который он каждый день дарил окружающим. Спасибо, Фернандо, удачи в Пекине", – сообщает пресс-служба "красно-белых".

👋🏻 Спасибо, брат! Фернандо уезжает в Пекин



«Спартак» и «Бэйцзин Гоань» согласовали условия перехода полузащитника Фернандо в китайский клуб.https://t.co/TrQHyS3rdp#Фернандо #Спартак pic.twitter.com/3fFwaUP48d — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) July 30, 2019

Напомним, Фернандо – воспитанник "Гремио", откуда летом 2013 года перешел в донецкий "Шахтер", а в 2015 перебрался в итальянскую "Сампдорию". Летом 2016-го перешел в "Спартак" за 12,5 миллионов евро, став самым дорогим трансфером в истории клуба.

Бразилец за три года в составе московского клуба принял участие в 98 играх во всех турнирах, забил 12 мячей, отдал 10 голевых передач и заработал 24 желтых карточки. Также на его счету восемь матчей за сборную Бразилии.