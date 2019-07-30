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Сбои в московском метро 16 минут назад

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30 июля 201913:44

Третий за день: оранжевая ветка метро затормозила из-за человека на рельсах

Global Look Press

На Калужско-Рижской линии московского метро произошел сбой в движении поездов, Из-за падения человека на рельсы. Поезда ходят с увеличенным интервалом.

"На южном участке Калужско-Рижской линии увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о двух случаях падения людей на рельсы московского метро во вторник. Первый инцидент произошел на станции "Планерная" Таганско-Краснопресненской линии, второй – на станции "Проспект мира" Кольцевой линии.

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