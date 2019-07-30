Тулунский район продолжает получать гуманитарную помощь. Спасатели уже привезли в труднодоступные места продукты, питьевую воду, предметы первой необходимости. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск".

Вертолеты Ми-8 прилетели в Перфиловское, Кирейское и Владимирское поселения. Всего за последние дни в пострадавшие от паводка районы доставили более двух тонн груза.

Сегодня гуманитарную помощь получат жители посёлков Аршан, Уйгат, Баракшин и Белая Зима. Кроме того, тем же воздушным путем в труднодоступные населенные пункты попадут специалисты из разных областей, в том числе врачи.