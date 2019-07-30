Пожары в Сибири: премьер потребовал не допустить приближения огня к жилью

Нельзя допустить, чтобы огонь добрался до населенных пунктов, заявил Дмитрий Медведев. Пока угрозы жизням и здоровью россиян нет, но прогноз сложный, добавил глава правительства на совещании с вице-премьерами, посвященном лесным пожарам в Сибири.

Медведев призвал принять все меры, чтобы не повторилась ситуация 2010 года. Также премьер поручил министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину лично отправиться в регионы, где бушует огонь, и оценить, как там обстоят дела.

Борьба с лесными пожарами – это зона ответственности губернаторов. Каждый из них должен взять ситуацию под свой личный контроль, а не "говорить общие слова и показывать пальцем наверх", добавил Дмитрий Медведев.



Напомним, сейчас в Сибири огнем охвачены около 3 миллионов гектаров леса. 500 населенных пунктов страдает от дыма.