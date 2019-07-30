В Сочи объявились гигантские летающие тараканы

В то время, как в московском регионе появились ужасающего вида гигантские слизни, в Сочи "объявились" огромные летающие тараканы, известные также как "американские тараканы" (Periplaneta americana).

Длина их тела достигает пяти сантиметров, а с усами превышает девять сантиметров.

Как говорится в сообщении Сочинского национального парка, они либо могли "сбежать" из террариумов, либо их могли завезти в курортный российский регион случайно.

На Черноморском побережье с его теплым и влажным климатом они вполне могут прижиться.

Эти насекомые считаются опасными вредителями, поскольку переносят инфекции и могут вызвать аллергию у человека.

Кроме того, американские тараканы портят продукты и материалы в зданиях, которые выбирают как место своего обитания, передает РИА Новости.

В Китае этих насекомых называют "очень живучий маленький вредитель", хотя и готовят из них заживляющий раны настой на спирту, а во Вьетнаме американских летающих тараканов жарят и едят.