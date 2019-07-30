Мария Шарапова получила приглашение на турнир в Цинциннати

Российская теннисистка, 82-я ракетка мира Мария Шарапова получила приглашение на турнир WTA, который пройдет с 12 по 18 августа в американском городе Цинциннати.

Помимо 32-летней россиянки, wild card на соревнование получили австралийка Эшли Барти, японка Наоми Осака и чешка Каролина Плишкова.

Напомним, Cincinnati Masters – теннисный турнир, проводимый на кортах с твердым покрытием (хард). Призовой фонд турнира превышает шесть миллионов евро, действующая победительница – голландка Кики Бертенс.