Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.

Как передает РИА Новости, детектив Реш настаивал на публичной передаче данных, так как ему угрожали, и он опасался за свою жизнь, однако такое условие не устроило голландскую прокуратуру.

В итоге немецкий детектив опубликовал открытое письмо к Совместной следственной группе и прокурору Нидерландов Фреду Вестербеке на сайте своей детективной фирмы Wifka.

В нем, в частности, говорится, что в рамках свидетельских показаний ССГ планировалось передать сделанные спецслужбами аудиозаписи о воздушном движении 17 июля 2014 года от истребителей и "вышек" (пунктов службы управления воздушным движением) армии Украины и "сепаратистов", телефонные переговоры ВСУ; аудиозаписи спецслужб и военных о самолете, на котором в тот день — 17 июля 2014 года — президент России Владимир Путин возвращался из Бразилии, до и после крушения рейса MH17, а также записи "вышек" после информации о крушении.

Кроме того, в сообщении детектива также говорится об аудиозаписях (в том числе спецслужб) о военных событиях на востоке Украины на протяжении нескольких недель до и после крушения малайзийского "Боинга", а также рукописные заметки и личные аудиозаписи летчиков-истребителей об этом происшествии.

Ранее сообщалось, что военным Малайзии пришлось провести целую спецоперацию для того, чтобы добраться до черных ящиков рейса MH17 раньше ФБР.

В документальном фильме независимых журналистов премьер-министр Малайзии заявил, что материалы расследования голландской комиссии основаны на фальсификациях и лжи.