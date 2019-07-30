В Красноярском крае горит миллион гектаров леса
На помощь красноярским спасателям в борьбе с лесными пожарами направлены коллеги из Хакасии и Кемеровской области — это 100 человек и 15 единиц спецтехники. Площадь возгораний в Красноярском крае уже превысила миллион гектаров. Большая часть находится в труднодоступных местах.
Бригада лесопожарных из Новосибирска круглосуточно сдерживает распространение огня. От Богучан 150 километров, но тяжелая техника сюда не пройдет. Десант из 12 бойцов забросили вертолетом.
"Здесь сложнее условия. Мха много, много подроста, пожар скорость набирает. И погодные условия сильно влияют", — говорит Евгений Богатырев, десантник Новосибирской базы авиационной охраны лесов.
На этом участке десятки гектаров, как тлеющий фитиль. При этом на вооружении у пожарных только ранцевый огнетушитель, который эффективен там, где есть ручей или болото.
На данный момент в Богучанском районе с огнем борются более 100 лесопожарных. Зафиксированы 6 очагов, горит более 500 гектаров.
- Сейчас стоят солнечные дни, температура высокая, пожары распространяются, горят хорошо.
В целом по краю ситуация остается сложной — на уровне 2012 и 2018 годов. Тогда также горели около миллиона гектаров леса. Сейчас большая часть пожаров на охраняемой территории локализована. Ситуацию обсудили на губернаторском совете с лесоохраной и МЧС.
"В ближайшее время будет проведена воздушная разведка, а потом вопросы обсудят в созданном здесь штабе для принятия управленческих решений", — сообщил Александр Чуприян, первый заместитель министра РФ по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Всего по краю 104 очага — это более миллиона гектаров леса. Горит, в основном, Эвенкия — это менее 1 процента от всего лесного фонда Красноярского края.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Медведев: за лесные пожары ответят губернаторы
- Питбульмастиф, волкособ, булли кутта: каких собак бояться
- Новая 10-метровая дамба в Тулуне скрылась под водой
- С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
- Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17
Самое читаемое
-
Врачи отправили школьницу, сбитую пьяным водителем, умирать домой
- Известного спортсмена сняли с рейса за домогательство к пассажирке
- Перед полетом мужчина проглотил почти полкило золота
- Многодетную мать, пропавшую 13 лет назад, нашли живой
- Москвичи в ужасе: в центре города поселились гигантские слизни. Видео
Телеканал "Россия"
-
Яковлева развелась с Ростоцким по совету подруги, к которой он и ушел
- Смотрите народный детектив! С понедельника в 21.00
- Судьба Ольги Филипповой. "Наш срок годности с Вдовиченковым истек"
- В семье певицы Анастасии отбирают ребенка
Вести.Экономика
-
Нефть: когда начнется большая игра на понижение?
- Конец игры близок: долг растет, население сокращается
- Топ-10 регионов России с самой высокой долговой нагрузкой
- Трейдеры оказались не нужны банкам
- Росстат сообщил о росте уровня бедности в РФ
Вести.Hi-tech
-
В России деанонимизируют e-mail
- Google оценила ваше лицо в 5 долларов
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Honor 20
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
УАЗ "Патриот" с коробкой от "Кадиллака": новые подробности - и первые цены!
- Пора в кассу: грядет подорожание всех моделей Renault, включая "Аркану"
- Компактный Audi A1 обзавелся вседорожной версией
- В Россию приедет обновленный Mitsubishi ASX (мы узнали, когда)
- Дави на газ: все новые автомобили в России с заводским ГБО
Недвижимость
-
4 города мира, в которых очень жарко
- Ликбез: что нужно знать о кадастровой стоимости
- Россиян, которые не могут платить за ЖКХ, стало в два раза большое
- Районы Москвы, где квартиру можно сдать за два дня
- У семьи слепых пенсионеров отняли жилье
- В ростовской квартире поселился огромный паук
Вести.Медицина
-
Агенты ФБР нашли дом ужасов, набитый телами, пожертвованными науке
- Компонент красного вина спасет от депрессии и тревожности
- Говорят ученые: минералка с лимоном убивает зубы
- Что произойдет с организмом, если вообще отказаться от углеводов
- Лучше выспаться поможет горячая ванна за полтора часа до сна
Вести в 20.00
-
Вторая волна паводка
- Минобороны разоблачило очередной фейк от "Белых касок"
- Путин потребовал проверить тарифы на ЖКХ
Вести-Москва
-
Крушение гидросамолета под Серпуховом: пилот не имел прав на управление
- Гибель гонщика "Московской мили": СК начал проверку
- Ультраполярное вторжение: жара в столице сменилась холодом
- Игорь Крутой принимает поздравления: ему - 65
- В Одинцове стартовал фестиваль граффити Urban Morphogenesis
- Движение по юго-западному участку БКЛ запустят в начале 2021 года
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Мощная система телескопов будет искать лазерные сигналы инопланетян
- Перманентные татуировки позволят непрерывно следить за важными показателями здоровья
- Голодание и переедание мешает потом похудеть
- Бактерии кишечника помогают мозгу бороться с вирусами
- Как меняется вес кошек на протяжении жизни
Телеканал "Культура"
-
Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- Покрас Лампас восстановит испорченное в Екатеринбурге граффити
- Известно "новое лицо" банкноты в 50 фунтов
- "Дом костюма и реквизита" начал работу на "Мосфильме"
Москва 24
-
Ультраполярное вторжение. Столицу ждет похолодание
- Сальмонеллез приняли за аппендицит: жертву вендингового автомата разрезали "просто так"
- Девушка пропала после падения в канализационный люк
- СК возбудил дело из-за воспитания детей однополой парой
- За подбрасывание наркотиков задержаны сотрудники Росгвардии