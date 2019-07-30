В Красноярском крае горит миллион гектаров леса

На помощь красноярским спасателям в борьбе с лесными пожарами направлены коллеги из Хакасии и Кемеровской области — это 100 человек и 15 единиц спецтехники. Площадь возгораний в Красноярском крае уже превысила миллион гектаров. Большая часть находится в труднодоступных местах.

Бригада лесопожарных из Новосибирска круглосуточно сдерживает распространение огня. От Богучан 150 километров, но тяжелая техника сюда не пройдет. Десант из 12 бойцов забросили вертолетом.

"Здесь сложнее условия. Мха много, много подроста, пожар скорость набирает. И погодные условия сильно влияют", — говорит Евгений Богатырев, десантник Новосибирской базы авиационной охраны лесов.

На этом участке десятки гектаров, как тлеющий фитиль. При этом на вооружении у пожарных только ранцевый огнетушитель, который эффективен там, где есть ручей или болото.

На данный момент в Богучанском районе с огнем борются более 100 лесопожарных. Зафиксированы 6 очагов, горит более 500 гектаров.

- Сейчас стоят солнечные дни, температура высокая, пожары распространяются, горят хорошо.

В целом по краю ситуация остается сложной — на уровне 2012 и 2018 годов. Тогда также горели около миллиона гектаров леса. Сейчас большая часть пожаров на охраняемой территории локализована. Ситуацию обсудили на губернаторском совете с лесоохраной и МЧС.

"В ближайшее время будет проведена воздушная разведка, а потом вопросы обсудят в созданном здесь штабе для принятия управленческих решений", — сообщил Александр Чуприян, первый заместитель министра РФ по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Всего по краю 104 очага — это более миллиона гектаров леса. Горит, в основном, Эвенкия — это менее 1 процента от всего лесного фонда Красноярского края.