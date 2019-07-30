Мужа Жасмин объявили в международный розыск

МВД Молдавии объявило в национальный и международный розыск депутата парламента и бизнесмена Илана Шора, который известен еще как супруг российской певицы Жасмин.

В национальный розыск мужчину объявили на прошлой неделе, 25 июля, после того, как он не явился на заседание суда, находясь в тот момент под подпиской о невыезде.

В июне 2017 года Илана Шора приговорили к 7,5 лет тюремного заключения, но при этом мужчина оставался на свободе, поскольку решение суда вступает в силу после рассмотрения в Апелляционной палате. Она, в свою очередь, постоянно откладывала заседания. С 2017 года суд так и не начал рассмотрение дела по существу.

За это время бизнесмен стал мэром города Оргеева, смог создать "Партию Шора" и стать депутатом парламента. Как сообщает "Интерфакс", Илану Шору удавалось оттягивать окончательное решение суда благодаря поддержке со стороны главного молдавского олигарха, экс-председателя Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка.

В июне, после того, как было объявлено о переходе Демпартии в оппозицию, Шор, Плахотнюк и их ближайшее окружение покинули территорию Молдавии невзирая на то, что Шору решением суда было запрещено покидать пределы страны.

Отмечается, что в базе данных Пограничной службы Молдавии нет каких-либо данных о времени и месте пресечения границы бизнесменом. Есть предположения, что он смог покинуть пределы страны через неконтролируемый молдавскими пограничниками участок, располагающийся в Приднестровье. Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Шора по обвинению в незаконном пресечении границы.

МВД Молдавии не исключает, что Плахотнюк может находиться в США, а Шор в Израиле. Глава местного ведомства Андрей Нэстасе заявил, что намерен обратиться за помощью в расследовании совершенных бизнесменами преступлений к ФБР.