Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Диану Толстеневу

10 июня на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Дианы Толстеневой из подмосковного Орехово-Зуева. У девочки тяжелый сколиоз, который обнаружили пять лет назад. Не помогли ни лечебная физкультура, ни жесткий ортопедический корсет. Сколиоз прогрессирует и уже достиг 4-й, самой тяжелой степени, растет горб. Диане трудно дышать, любое движение причиняет боль. Помочь может только операция. В Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии (Москва) Диане готовы установить на позвоночник фиксирующую металлоконструкцию. Операцию проведут за счет средств ОМС, но конструкцию мама девочки должна оплатить сама.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (953 799 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru, rbc.ru ria.ru, chaskor.ru, 360tv.ru и rusfond.ru собрали 932 218 руб. 145 448 руб. собрали слушатели радио "Говорит Москва". 10 485 руб. собрали читатели "Новой газеты". 7610 руб. собрали слушатели "Радио1". Всего собрано 1 078 553 руб. Мама Дианы благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".