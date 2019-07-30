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Помогите детям. Русфонд 47 минут назад

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30 июля 201915:48

Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Аню Каменкову

26 июня на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Ани Каменковой из Москвы. У девочки сложный врожденный порок сердца: транспозиция (смещение) магистральных сосудов, дефект межпредсердной перегородки, легочная гипертензия. В полгода Аня уже перенесла операция на открытом сердце. А сейчас состояние девочки ухудшилось: из-за сужения легочных вен нарушен кровоток в органах грудной клетки. Чтобы предотвратить сердечную и легочную недостаточность, Ане срочно требуется стентирование легочных вен.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (390 176 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru u и rusfond.ru собрали 404 937 руб. Всего собрано 404 937 руб. Мама Ани благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".

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