Не хотел ждать: пенсионер прокатился на багажной карусели, чтобы получить свои вещи

Сотрудники полиции возбудили административное дело против мужчины, который забрался на транспортерную ленту в екатеринбургском аэропорту с целью проникнуть в багажное отделение.

Инцидент произошел днем в понедельник, 29 июля, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО. В зоне выдачи багажа аэропорта "Кольцово" 65-летний житель Красноуфимска не захотел получить свои вещи в порядке очереди, потому он запрыгнул на круговую транспортерную ленту и проехал в багажное отделение, чтобы быстрее забрать свои сумки.

В служебном помещении пенсионера встретил сотрудник службы авиационной безопасности, который уже успел вызвать транспортных полицейских. В отношении мужчины возбуждено административное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 11.3 КоАП РФ (проход либо проезд без разрешения по территории аэропорта).

Ранее сообщалось, что в аэропорту Атланты на багажной ленте около пяти минут катался двухлетний ребенок, пока его пытались отыскать среди сумок и чемоданов. Приключение для маленького авантюриста не обошлось без последствий. Его отвезли в больницу, где наложили гипс на сломанную руку.