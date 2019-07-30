Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Кристину Гребенюк

20 июня на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Кристины Гребенюк из города Новочеркасска Ростовской области. У девочки врожденная деформация черепа: лобные кости преждевременно срослись, еще немного – и они начнут сдавливать мозг, нарушая его развитие. Это приведет к умственной отсталости, слепоте и глухоте. Устранить деформацию и предотвратить опасные осложнения поможет хирургическая реконструкция черепа с использованием специальных пластин, которой предшествует сложная компьютерная подготовка.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (690 000 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru u и rusfond.ru собрали 230 391 руб. 22 538 руб. собрали телезрители ГТРК "Дон-ТР". 210 000 руб. внесло Общество помощи русским детям (США). 90 000 руб. собрали сотрудники "Альфа-Банка". 77 090 руб. собрано на благотворительном фестивале в "Леруа Мерлен" (Ростов-на-Дону). 60 000 руб. внес один московский фонд, пожелавший остаться неназванным. Всего собрано 690 019 руб. Мама Кристины благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".