Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Ладу Пенькову

17 июня на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Лады Пеньковой из города Гулькевичи Краснодарского края. У девочки тяжелое врожденное заболевание – спинальная мышечная атрофия 2-й степени. Это значит, что мышцы Лады постепенно слабеют, и девочке становится все труднее двигаться. Из-за слабости мышц спины у Лады прогрессирует искривление позвоночника, суставы рук и ног сковывают контрактуры, девочке больно и трудно перемещаться даже в ограниченном пространстве. Облегчить жизнь Ладе помогут электрическое кресло-коляска и электрический подъемник.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (433 221 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru u и rusfond.ru собрали 484 333 руб. 43 931 руб. собрали телезрители ГТРК «Кубань». Всего собрано 528 264 руб. Мама Лады благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".