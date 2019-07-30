Агрессивный пес покусал маленькую девочку на глазах у матери в Стерлитамаке

Прохожие спасли маленькую жительницу Стерлитамака от агрессивной собаки, набросившейся на нее посреди улицы. Девочку с многочисленными рваными ранами доставили в больницу, а владелец пса после разговора с полицейскими привязал его на детской площадке.

Едва не обернувшийся трагедией инцидент произошел 29 июля на улице Дружбы. Очевидцы утверждают, что гулявший без поводка и намордника американский питбультерьер набросился на проходившего мимо ребенка, при этом он не только не подчинялся командам хозяина, но и угрожал ему. На кадрах видно, как шесть человек пытаются с помощью палки разжать челюсти пса, а, когда это получается, быстро отбегают в стороны.

"Хозяин неадекватный, угрожал девушке, чтобы та камеру убрала. Собака у него серьёзная ? тёмный питбуль, натасканный, и справиться с такой собакой не так просто", — рассказала местная жительница.

Трехлетнюю девочку доставили в больницу с резаными и рваными ранами рук и ног. Спустя несколько часов к владельцу собаки пришли полицейские, но после разговора он вновь вывел своего питомца на улицу без намордника и привязал к столбу на детской площадке. Соседи утверждают, что мужчина злоупотребляет алкоголем и часто оставляет пса в подъезде, игнорируя жалобы других жильцов.