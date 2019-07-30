Карасев извинился перед "Оренбургом" за судейство в матче с "Зенитом"

Главный арбитр матча третьего тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и "Зенитом" Сергей Карасев попросил прощения у оренбургского клуба за плохое судейство. Он признал, что его ошибки повлияли на результат игры.

"К сожалению, допустил ошибки, которые повлияли на результат игры. Хотел бы принести за них извинения ФК "Оренбург", а также всем болельщикам команды", – цитирует Карасева "Спорт-экспресс".

Ранее руководство "Оренбурга" сообщило, что подаст жалобу на судейство в матче с "Зенитом". В свою очередь руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что Карасев не должен был назначать пенальти в ворота оренбургской команды. Кроме того, судья должен был наказать "Зенит" одиннадцатиметровым ударом в концовке встречи.

Напомним, что команда Сергея Семака победила "Оренбург" на выезде со счетом 2:0.