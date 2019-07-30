В американском Миссисипи двое человек застрелены в магазине Walmart

В одном из магазинов торговой сети Walmart произошла стрельба, в результате которой погибли двое человек.

Инцидент случился в городе Саутхейвен (штат Миссисипи), сообщает ТАСС, ссылаясь на Fox News. Мужчина напал на двух человек, тела которых были обнаружены в магазине и на его парковке. Мотивы поступка злоумышленника не установлены.

Отмечается, что также пострадал полицейский — в надетый на него пуленепробиваемый жилет попала пуля. В настоящее время правоохранитель госпитализирован, его жизнь не находится под угрозой.

Это уже не первый случай нападения на людей в магазинах торговой сети Walmart. В августе 2018 года в Филадельфии неизвестный открыл стрельбу, в результате которой ранения получили два продавца и один покупатель.