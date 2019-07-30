В московских больницах не осталось ни одного пострадавшего в ходе акции 27 июля

В больницах Москвы не осталось ни одного пострадавшего в ходе несанкционированной акции, прошедшей в Москве 27 июля. Большинство обратившихся за медицинской помощью жаловались на обострение хронических заболеваний. На данный момент все пациенты выписаны из больниц. Об этом журналистам сообщил во вторник главный внештатный специалист по первой помощи, заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы Сергей Гуменюк.

"По итогам прошедших выходных в Скорую помощь Москвы обратилось сравнительно небольшое количество участников несанкционированных мероприятий", — сказал Сергей Гуменюк.

По его словам, "обращения касались как имеющихся травм, так и обострения хронических заболеваний, все зафиксированные травмы были легкими, что говорит об адекватности принимаемых правоохранительными органами мер".

"Сегодня ни одного их доставленных в больницы жителей, получивших травмы в ходе митинга, не осталось в стационарах", — сказал Гуменюк.

В минувшую субботу в центре Москвы прошла многочисленная не согласованная с городской администрацией акция протеста. По официальным данным полиции, за различные правонарушения были задержаны 1074 человека.