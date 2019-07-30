В Мытищах управляющая компания отказалась менять проводку, ставшую причиной пожара в доме

В подмосковных Мытищах несколько семей уже месяц не могут вернуться в свои квартиры. В доме произошел сильный пожар. По заключению МЧС — из-за аварийного состояния проводки. Однако управляющая компания с ремонтом не спешит. И жильцы вынуждены скитаться по знакомым и родственникам.

- Это мой подъезд горит. Половина пятого утра.

Огонь распространялся быстро и в какой-то момент из подъезда перебросился на квартиры.

- Я успел только нагнуться, вспомнил, что у соседей трое детей, постучал им в дверь, крикнул "Выбегайте!" и выбежал туда. Через минуту весь подъезд уже был в огне. Отсюда прямо шипящий столб пламени шел!

Больше всего пострадала квартира на первом этаже. Сгорела мебель, одежда, не осталось ничего. Ветерана войны Василия Никифоровича спасли чудом.

- Мужчина запрыгнул на решетку и своим весом просто выломал ее. Нашел дедушку на полу, он лежал уже без сознания.

Люди оказались заблокированными в своих квартирах.

- Прыгали из окон, у нас есть пострадавшие. Кто-то прыгнул на одеяло и спасся, а кто-то просто прыгал — в итоге с переломом позвоночника, переломами ног.

- Выйти из подъезда я уже не могла. Мне пришлось прыгать со второго этажа. Если бы не соседи, наверное, я бы и не проснулась.

Причина пожара, согласно заключению МЧС, аварийное состояние проводки. Загорелся электрический щиток на первом этаже.

- Мы просили заменить проводку. Все подъезды сдавались в один и тот же год — в 1967 году. То есть это очень много лет, проводка такая же старая. Мы можем вспыхнуть в любой момент, так же, как и этот подъезд!

Коммунальщики натянули целлофановую пленку на окна, очистили от копоти стены и покрасили фасад. На этом все замерло.

- Все это можно было сделать за пару-тройку дней. Вы это делаете месяц.

- Вы, наверное, рассуждаете правильно, но с точки зрения специалиста я могу ответить, что те мероприятия, которые были выполнены — это на данный момент максимум, что мы могли сделать, — утверждает Александр Черняев, начальник управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Мытищи.

Во всем подъезде больше месяца нет газа, подключили только временную проводку — то есть нагрузка должна быть минимальной.

- Одновременно я не могу включить микроволновку и чайник. Одновременно я не могу включить чайник и стиральную машинку. Запах стоит до сих пор. Мне приходится в этом жить, потому что жить больше негде.

Управляющая компания заключение МЧС не признает: проводку якобы проверяли каждый месяц.

- Где гарантия, что пожар не возникнет в любой момент в другом подъезде?

- Это голословное заявление. Все в рабочем состоянии, мы обследовали, — заявляет директор управляющей компании Денис Волжин.

Жители пострадавших квартир пока переехали к родственникам или знакомым, некоторые начали ремонт за свой счет. Управляющая компания обещает провести восстановительные работы только к началу отопительного сезона.

На ситуацию с погорельцами уже отреагировали в Следственном комитете РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил подчиненным дать правовую оценку действиям, а точнее, бездействию управляющей компании, а также оказать необходимую юридическую помощь жильцам сгоревшего дома.