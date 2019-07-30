В Мытищах управляющая компания отказалась менять проводку, ставшую причиной пожара в доме
В подмосковных Мытищах несколько семей уже месяц не могут вернуться в свои квартиры. В доме произошел сильный пожар. По заключению МЧС — из-за аварийного состояния проводки. Однако управляющая компания с ремонтом не спешит. И жильцы вынуждены скитаться по знакомым и родственникам.
- Это мой подъезд горит. Половина пятого утра.
Огонь распространялся быстро и в какой-то момент из подъезда перебросился на квартиры.
- Я успел только нагнуться, вспомнил, что у соседей трое детей, постучал им в дверь, крикнул "Выбегайте!" и выбежал туда. Через минуту весь подъезд уже был в огне. Отсюда прямо шипящий столб пламени шел!
Больше всего пострадала квартира на первом этаже. Сгорела мебель, одежда, не осталось ничего. Ветерана войны Василия Никифоровича спасли чудом.
- Мужчина запрыгнул на решетку и своим весом просто выломал ее. Нашел дедушку на полу, он лежал уже без сознания.
Люди оказались заблокированными в своих квартирах.
- Прыгали из окон, у нас есть пострадавшие. Кто-то прыгнул на одеяло и спасся, а кто-то просто прыгал — в итоге с переломом позвоночника, переломами ног.
- Выйти из подъезда я уже не могла. Мне пришлось прыгать со второго этажа. Если бы не соседи, наверное, я бы и не проснулась.
Причина пожара, согласно заключению МЧС, аварийное состояние проводки. Загорелся электрический щиток на первом этаже.
- Мы просили заменить проводку. Все подъезды сдавались в один и тот же год — в 1967 году. То есть это очень много лет, проводка такая же старая. Мы можем вспыхнуть в любой момент, так же, как и этот подъезд!
Коммунальщики натянули целлофановую пленку на окна, очистили от копоти стены и покрасили фасад. На этом все замерло.
- Все это можно было сделать за пару-тройку дней. Вы это делаете месяц.
- Вы, наверное, рассуждаете правильно, но с точки зрения специалиста я могу ответить, что те мероприятия, которые были выполнены — это на данный момент максимум, что мы могли сделать, — утверждает Александр Черняев, начальник управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Мытищи.
Во всем подъезде больше месяца нет газа, подключили только временную проводку — то есть нагрузка должна быть минимальной.
- Одновременно я не могу включить микроволновку и чайник. Одновременно я не могу включить чайник и стиральную машинку. Запах стоит до сих пор. Мне приходится в этом жить, потому что жить больше негде.
Управляющая компания заключение МЧС не признает: проводку якобы проверяли каждый месяц.
- Где гарантия, что пожар не возникнет в любой момент в другом подъезде?
- Это голословное заявление. Все в рабочем состоянии, мы обследовали, — заявляет директор управляющей компании Денис Волжин.
Жители пострадавших квартир пока переехали к родственникам или знакомым, некоторые начали ремонт за свой счет. Управляющая компания обещает провести восстановительные работы только к началу отопительного сезона.
На ситуацию с погорельцами уже отреагировали в Следственном комитете РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил подчиненным дать правовую оценку действиям, а точнее, бездействию управляющей компании, а также оказать необходимую юридическую помощь жильцам сгоревшего дома.
Сейчас
СКР возбудил дело о массовых беспорядках в центре Москвы
Суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit
Картина дня
-
Медведев: за лесные пожары ответят губернаторы
- Питбульмастиф, волкособ, булли кутта: каких собак бояться
- Новая 10-метровая дамба в Тулуне скрылась под водой
- С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
- Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17
Самое читаемое
-
Врачи отправили школьницу, сбитую пьяным водителем, умирать домой
- Известного спортсмена сняли с рейса за домогательство к пассажирке
- Перед полетом мужчина проглотил почти полкило золота
- Многодетную мать, пропавшую 13 лет назад, нашли живой
- Москвичи в ужасе: в центре города поселились гигантские слизни. Видео
Телеканал "Россия"
-
Яковлева развелась с Ростоцким по совету подруги, к которой он и ушел
- Смотрите народный детектив! С понедельника в 21.00
- Судьба Ольги Филипповой. "Наш срок годности с Вдовиченковым истек"
- В семье певицы Анастасии отбирают ребенка
Вести.Экономика
-
Нефть: когда начнется большая игра на понижение?
- Конец игры близок: долг растет, население сокращается
- Топ-10 регионов России с самой высокой долговой нагрузкой
- Трейдеры оказались не нужны банкам
- Росстат сообщил о росте уровня бедности в РФ
Вести.Hi-tech
-
В России деанонимизируют e-mail
- Google оценила ваше лицо в 5 долларов
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Honor 20
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
УАЗ "Патриот" с коробкой от "Кадиллака": новые подробности - и первые цены!
- Пора в кассу: грядет подорожание всех моделей Renault, включая "Аркану"
- Компактный Audi A1 обзавелся вседорожной версией
- В Россию приедет обновленный Mitsubishi ASX (мы узнали, когда)
- Дави на газ: все новые автомобили в России с заводским ГБО
Недвижимость
-
4 города мира, в которых очень жарко
- Ликбез: что нужно знать о кадастровой стоимости
- Россиян, которые не могут платить за ЖКХ, стало в два раза большое
- Районы Москвы, где квартиру можно сдать за два дня
- У семьи слепых пенсионеров отняли жилье
- В ростовской квартире поселился огромный паук
Вести.Медицина
-
Агенты ФБР нашли дом ужасов, набитый телами, пожертвованными науке
- Компонент красного вина спасет от депрессии и тревожности
- Говорят ученые: минералка с лимоном убивает зубы
- Что произойдет с организмом, если вообще отказаться от углеводов
- Лучше выспаться поможет горячая ванна за полтора часа до сна
Вести в 20.00
-
Вторая волна паводка
- Минобороны разоблачило очередной фейк от "Белых касок"
- Путин потребовал проверить тарифы на ЖКХ
Вести-Москва
-
Крушение гидросамолета под Серпуховом: пилот не имел прав на управление
- Гибель гонщика "Московской мили": СК начал проверку
- Ультраполярное вторжение: жара в столице сменилась холодом
- Игорь Крутой принимает поздравления: ему - 65
- В Одинцове стартовал фестиваль граффити Urban Morphogenesis
- Движение по юго-западному участку БКЛ запустят в начале 2021 года
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Мощная система телескопов будет искать лазерные сигналы инопланетян
- Перманентные татуировки позволят непрерывно следить за важными показателями здоровья
- Голодание и переедание мешает потом похудеть
- Бактерии кишечника помогают мозгу бороться с вирусами
- Как меняется вес кошек на протяжении жизни
Телеканал "Культура"
-
Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- Покрас Лампас восстановит испорченное в Екатеринбурге граффити
- Известно "новое лицо" банкноты в 50 фунтов
- "Дом костюма и реквизита" начал работу на "Мосфильме"
Москва 24
-
Ультраполярное вторжение. Столицу ждет похолодание
- Сальмонеллез приняли за аппендицит: жертву вендингового автомата разрезали "просто так"
- Девушка пропала после падения в канализационный люк
- СК возбудил дело из-за воспитания детей однополой парой
- За подбрасывание наркотиков задержаны сотрудники Росгвардии