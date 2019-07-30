СКР возбудил дело о массовых беспорядках в центре Москвы

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках по факту проведения несогласованной акции 27 июля в центре Москвы.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

Она подчеркнула, что уголовное дело возбуждено по статье "массовые беспорядки".

Ранее были возбуждены три уголовных дела по статье "применение насилия в отношении представителя власти" – из-за распыления на несанкционированной акции баллончика с перцовым газом, в результате чего пострадали два бойца Росгвардии, кидания камня в сторону военнослужащих и броска мусорного бака в направлении омоновца. В последнем случае, речь идет об 48-летнем Евгении Коваленко, которого Мещанский суд Москвы отправил в следственный изолятор до 27 сентября.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несанкционированный городскими властями митинг 27 июля считает преднамеренной провокацией, подчеркнув, что организаторам акции были нужны "не выборы, а беспорядки".

27 июля в Москве полицейские и росгвардейцы задержали более тысячи участников неразрешенной акции, проводимой рядом с мэрией. Столичная прокуратура проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля.