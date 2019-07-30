Боксера Дадашева похоронят 4 августа в Санкт-Петербурге

Стала известна дата похорон российского боксера Максима Дадашева, скончавшегося в США после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Спортсмена похоронят на Петергофском кладбище в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.

"Дадашев будет похоронен 4 августа на Петергофском кладбище", – приводит слова одного из членов команды Дадашева ТАСС. Также стало известно, что прощание с боксером пройдет 4 августа в Петергофском морге Николаевской больницы. Оно начнется в 09:00 по московскому времени.



Напомним, что 20 июля состоялся поединок между Дадашевым и Матиасом в американском Оксон-Хилле. Бой был остановлен в 11-м раунде из-за тяжелого состояния россиянина, пропустившего много ударов. Позже спортсмен потерял сознание и в критическом состоянии был доставлен в больницу. 23 июля 28-летнего боксера не стало.