Полиция накрыла банду обнальщиков с доходом 220 миллионов

Правоохранительные органы обезвредили преступную группу, которая предлагала всем желающим обналичить деньги. В качестве вознаграждения, подозреваемые просили 2,8% от общей суммы. Всего таким образом банде удалось заработать около 220 миллионов рублей, пишет агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

В преступную группу входили 20 человек. Они были задержаны в результате совместной операции Главного управления экономической безопасности МВД и правоохранительных органов Воронежской области. Как установило следствие, банда работала с 2010 года в Липецкой, Самарской, Ростовской, Московской, Воронежской областях, а также в Краснодарском крае.

На данный момент МВД возбудило два уголовных дела по статьям "Незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц" и "Участие в преступном сообществе".