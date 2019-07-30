Медведь атаковал остановившегося водителя на Ямале

Пара обосновавшихся на ямальской трассе медвежат лишний раз напомнила компании молодых людей, что заигрывать с косолапыми опасно для здоровья. Остановившийся водитель и снимавший видео отделался легким испугом, хотя мог бы угодить в больницу с серьезными травмами головы.

Эти кадры, как уточняет "Север-Пресс", были сделаны 29 июля в Пуровском районе, где не первую неделю двое медвежат патрулируют трассу и клянчат у водителей еду. Последние не отказывают косолапым в угощении и явно разбаловали их.

Молодой человек, решивший предварить подношение разговором с хищником, быстро понял свою ошибку — юный медведь нанес мощный удар по боковому стеклу, чудом не выбив его и не повредив автовладельцу. От дальнейшего общения с нетерпеливым зверем мужчина благоразумно отказался.