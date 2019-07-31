Нужна помощь: Виолетту Бачуркину спасет дорогое лекарство

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Сегодня мы рассказываем о семилетней Виолетте Бачуркиной из Таганрога.

У девочки муковисцидоз – тяжелое генетическое заболевание, поражающее легкие и кишечник. Состояние Виолетты осложняет синегнойная инфекция, разрушающая ткани легких. Лекарства не помогали справиться с этой инфекцией, пока врачи не подобрали девочке сильный и эффективный антибиотик брамитоб. Но приобрести дорогое лекарство родители Виолетты не в силах, они нуждаются в нашей помощи.

Из письма Ольги Бачуркиной, мамы Виолетты: "У Виолетты долго не могли диагностировать муковисцидоз. Симптомы появились в первый месяц: дочка плохо набирала вес, постоянно покашливала. Но врачи в нашей детской городской больнице, где мы практически прожили больше полугода, не сумели распознать эту генетическую болезнь, а лечили Виолетту то от бронхита, то от пневмонии. И только когда дочка начала задыхаться и дело дошло до реанимации, нас отправили в областную больницу в Ростов-на-Дону, где наконец поставили диагноз и начали правильное лечение. В это же время выяснилось, что к муковисцидозу присоединилась синегнойная инфекция. За шесть лет так и не удалось уничтожить эту бактерию – лекарства не работают. В этом году врачи назначили дочке новый сильный антибиотик. Он очень дорогой. Сами мы его купить не в силах, в больнице его не выдают, несколькими ампулами с нами поделились мамы в отделении, но этого не хватит на полный курс. Прошу, помогите купить дочке лекарство!"

Для спасения Виолетты Бачуркиной не хватает 130 787 руб.

Заведующая инфекционным отделением №2 Областной детской клинической больницы Лариса Харахашян (Ростов-на-Дону): "У Виолетты муковисцидоз осложнен колонизацией дыхательных путей синегнойной палочкой. По жизненным показаниям девочке необходимо длительное ингаляционное введение антибиотика тобрамицин (брамитоб). Если не провести полноценную антибактериальную терапию, хронический воспалительный процесс разрушит легкие".

Стоимость лекарства 450 650 руб.

46 111 руб. собрали телезрители ГТРК "Дон-ТВ".

100 000 руб. перечислили друзья и родственники Димы Шевякова.

173 752 руб. собрали читатели rbc.ru и rusfond.ru.

Не хватает 130 787 руб.

ПОМОЧЬ ВИОЛЕТТЕ

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