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31 июля 201911:11

Нужна помощь: Виолетту Бачуркину спасет дорогое лекарство

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о семилетней Виолетте Бачуркиной из Таганрога.

У девочки муковисцидоз – тяжелое генетическое заболевание, поражающее легкие и кишечник. Состояние Виолетты осложняет синегнойная инфекция, разрушающая ткани легких. Лекарства не помогали справиться с этой инфекцией, пока врачи не подобрали девочке сильный и эффективный антибиотик брамитоб. Но приобрести дорогое лекарство родители Виолетты не в силах, они нуждаются в нашей помощи.

Из письма Ольги Бачуркиной, мамы Виолетты: "У Виолетты долго не могли диагностировать муковисцидоз. Симптомы появились в первый месяц: дочка плохо набирала вес, постоянно покашливала. Но врачи в нашей детской городской больнице, где мы практически прожили больше полугода, не сумели распознать эту генетическую болезнь, а лечили Виолетту то от бронхита, то от пневмонии. И только когда дочка начала задыхаться и дело дошло до реанимации, нас отправили в областную больницу в Ростов-на-Дону, где наконец поставили диагноз и начали правильное лечение. В это же время выяснилось, что к муковисцидозу присоединилась синегнойная инфекция. За шесть лет так и не удалось уничтожить эту бактерию – лекарства не работают. В этом году врачи назначили дочке новый сильный антибиотик. Он очень дорогой. Сами мы его купить не в силах, в больнице его не выдают, несколькими ампулами с нами поделились мамы в отделении, но этого не хватит на полный курс. Прошу, помогите купить дочке лекарство!"

Для спасения Виолетты Бачуркиной не хватает 130 787 руб.

Заведующая инфекционным отделением №2 Областной детской клинической больницы Лариса Харахашян (Ростов-на-Дону): "У Виолетты муковисцидоз осложнен колонизацией дыхательных путей синегнойной палочкой. По жизненным показаниям девочке необходимо длительное ингаляционное введение антибиотика тобрамицин (брамитоб). Если не провести полноценную антибактериальную терапию, хронический воспалительный процесс разрушит легкие".

Стоимость лекарства 450 650 руб.

46 111 руб. собрали телезрители ГТРК "Дон-ТВ".

100 000 руб. перечислили друзья и родственники Димы Шевякова.

173 752 руб. собрали читатели rbc.ru и rusfond.ru.

Не хватает 130 787 руб.

ПОМОЧЬ ВИОЛЕТТЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,430 млрд руб. В 2019 году (на 25 июля) собрано 805 997 921 руб., помощь получили 1142 ребенка. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.

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