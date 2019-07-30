Шоу барабанщиков и торт: московские панды празднуют день рождения

Самые знаменитые обитатели Московского зоопарка отмечают день рождения: панды Жуи и Диндин, которые весной переехали в российскую столицу из Китая, сразу завоевали любовь посетителей. Для именинников подготовили особую программу с тортом, подарками и поздравлениями.

Именинница — панда Диндин — доедает свой праздничный завтрак из моркови и бамбука. Его, кстати, она может съедать до 30 килограммов в день. Это и заметно: с момента переезда в Москву Диндин поправилась почти на 10 килограммов.

Сегодня ей исполняется 2 года. По возрастной шкале панд она еще совсем ребенок! Как говорят сотрудники зоопарка, малышка Диндин еще по-детски очень сдержанна и осторожна, но при этом не может ни секунды обходиться без внимания к себе.

Совершенно другой по характеру игривый и своенравный Жуи. Он старше своей подруги ровно на один год. День рождения у него 31 июля. Поэтому завтра для медвежат в зоопарке устроят один большой праздник. Откроет его шоу китайских барабанщиков, после чего для посетителей сделают чаепитие, а именинникам подарят сразу два торта. Для Диндин двухэтажный, а для Жуи -трехэтажный — весом в 10 килограммов, а высотой почти в полтора метра. Они будут приготовлены изо льда и украшены различными фруктами, овощами и, конечно, их любимым бамбуком.

Но и сегодня медвежата без внимания не остаются.

- Мы специально пришли на день рождения панды, заранее подготовились. И мы знаем, что завтра еще у одной панды день рождения — мы обязательно придем еще. Я бы пожелала, чтобы им комфортно жилось в нашей полосе, в наших условиях. Здоровья крепкого, потомства большого, чтобы они нас радовали, пушистики такие.

Многие приходят в гости к медвежатам уже не в первый раз. И, конечно, все замечают, как Диндин и Жуи повзрослели за эти несколько месяцев. У них появились новые привычки, забавы.. Но главное — панды, наконец, привыкли к московскому климату и начали спать на улице. Правда, сегодня для них погода все-таки считается довольно прохладной.