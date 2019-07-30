Калинская вышла во второй круг теннисного турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Анна Калинская на старте турнира в Вашингтоне встречалась с японкой Нао Хибино. Матч между ними продолжался 52 минуты. Россиянка одержала убедительную победу в двух сетах со счетом 6:1, 6:1.

Во втором круге Калинская встретится с победительницей матча между американкой Александрой Киик и пуэрториканкой Моникой Пюиг.

Также в следующий раунд пробилась еще одна россиянка Варвара Грачева, победившая соотечественницу Анну Блинкову со счетом 6:2, 5:7, 6:2.