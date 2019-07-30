Второй за год смертный приговор назначен в Белоруссии

В Белоруссии вынесен очередной смертный приговор в отношении 50-летнего мужчины Виктора Павлова, который убил двух пенсионерок в возрасте 76 и 78 лет в деревне Присушино (Витебская область).

1 января 2019 года родственники одной из женщин не смогли дозвониться до нее, чтобы поздравить с Новым годом. На следующий день они повторили попытку, но трубку так никто и не поднял. Молчание списали на сломанный телефон и позвонили в специальную службу, которая могла бы проверить и устранить неполадки. В результате две пенсионерки были найдены мертвыми в доме, одной было 78, другой — 76.

Соседи рассказали, что у женщин был помощник по хозяйству, житель соседней деревни Слобода. Им оказался Виктор Павлов, которого и задержали, сообщает издание "Наша Нива".

Следствием установлено, что убийство мужчина совершил 30 декабря. Побои пенсионеркам он наносил поленом. Кроме того, Павлов украл деньги и несколько бутылок вина на сумму около 6 тысяч рублей. Затем преступник переоделся и отправился по магазинам, чтобы совершить покупки на праздник.

Витебский областной суд приговорил Виктора Павлова к высшей мере наказания — смертному приговору. Мужчину расстреляют, об этом сообщается на сайте правозащитного центра "Весна". Прокурор во время заседания обратил внимание на то, что преступник и ранее был судим, что является отягчающим фактором.

Адвокат Павлова пыталась доказать, что убийство произошло в результате конфликта и было спровоцировано одной из пенсионерок. Также она отметила, что ее подзащитный сотрудничал со следствием и написал явку с повинной, раскаиваясь в своем поступке. Адвокат просила суд дать еще один шанс Павлову на исправление.

В июне этого года в Белоруссии уже привели в исполнение смертный приговор в отношении 44-летнего мужчины, который убил трех человек.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и СНГ, в которой по сей день действует смертная казнь. С 1990 года к высшей мере наказания были приговорены 400 человек, из них помиловали только одного.