Гоген Солнцев спустя год после похорон отца узнал о его смерти в нищете и одиночестве

Эпатажный шоумен Гоген Солнцев долгое время не появлялся на публике. В "Прямом эфире" он признался, что все это время тяжело переживал смерть отца, о которой узнал только через год после его похорон.

С ним Гоген не общался многие годы – после того, как тот ушел из семьи, и, как рассказывает Солнцев, мать не хотела того, чтобы сын поддерживал с ним отношения.

Скрыла она и то, что в последние годы жизни отцу Гогена поставили страшный диагноз – онкология. Он умер в одиночестве и полной нищете, а его квартира досталась постороннему человеку.

Шоумен говорит, что важна ему не недвижимость, но хотелось бы разобраться в ситуации. Он уже узнал о женщине, которая вместе с мужем поддерживала его отца после того, как у него диагностировали рак, и познакомила с человеком, который дал отцу Солнцева внушительную сумму на операцию в обмен на договор займа.

После того, как отец Гогена умер, мужчина вселился в эту квартиру.

Что рассказывает Лариса Коваленко – женщина, которая вместе с мужем ухаживала за больным отцом телезнаменитости перед его смертью? Кто тот мужчина, который дал денег на операцию? Имеет ли он право жить и владеть квартирой отца шоумена?

О чем больше всего сожалеет Гоген, и как вспоминает свои детские годы?

В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" – раскаяние Гогена Солнцева и попытка разобраться в том, что происходило перед смертью его отца.