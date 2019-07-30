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30 июля 201918:34

Федерация бокса России учредит турнир памяти Максима Дадашева

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что в ближайшее время будет проведен турнир памяти боксера Максима Дадашева, скончавшегося в США после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

"Обсудим проведение возможного турнира. Думаю, нас все поддержат, боксеры все заодно. Мы обязательно сделаем такой турнир",– цитирует Кремлева ТАСС.

Ранее стало известно, что Дадашева похоронят 4 августа на Петергофском кладбище в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Напомним, что 28-летний российский боксер скончался 23 июля в американской больнице, так и не оправившись от травм, полученных во время боя с Матиасом.

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