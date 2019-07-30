Принцесса Хайя намерена дать супругу бой в суде
Отдых в Дубае отменяется навсегда. Сбежавшая от шейха принцесса Хайя готовится к суду в Лондоне. Забрав из роскошных покоев пару чемоданов денег и детей, она прилетела в Туманный Альбион, чтобы укрыться от супруга, который подозревал её в неверности. И вот теперь пара обзавелась одними из самых дорогих адвокатов в мире и готовится делить детей.
Дворцовые интриги теперь во дворце правосудия: одна из самых богатых семей Востока решит семейный спор по-западному. Судебная пресс-служба Великобритании наконец официально подтвердила процесс, который и так уже был тайной Полишинеля.
В лондонском суде встретятся премьер-министр Арабских эмиратов, шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум и самая младшая из шести его жён: сестра короля Иордании, принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн. Арабский мир лихорадит, а правозащитники ожидают потока инсайдерской информации из королевского дворца Дубая.
"Люди становятся храбрее, теперь они готовы говорить. И это, я думаю, значит, что занавес упал", — заявил Дэвид Хейг, адвокат по правам человека.
Принцесса Хайя сбежала в Лондон вместе с двумя детьми и телохранителем, прихватив из кошелька супруга 40 миллионов долларов. И теперь прячется в особняке, который строит ещё в три раза дороже.
Правитель Дубая в ответ пишет грустные стихи и называет жену предательницей. Официально это пока не развод, пара просто обсудит в суде будущее своих детей. Читая между строк — речь идёт о правах опеки и размере королевских алиментов.
"Это будет работать против принцессы Хайи. Ведь люди теперь знают, что она затеяла всё ради денег. А ещё знают о прелюбодеянии: ведь Хайя сбежала в Лондон со своим телохранителем. Похоже, он в неё влюбился. Причём есть слухи — я лично ничего не знаю, но слухи ходят, что у неё могли быть отношения и с другими телохранителями!" – говорит Сайед Махмуд, видеоблогер.
Какое решение примет суд, пока можно только гадать. И некоторые теперь действительно гадают — в прямом смысле этого слова. Только вот что странно, вопросы задают вроде бы картам Таро, а на деле выходит, что шейху Мохаммеду.
"Как человека с шестью жёнами может волновать, что одна из них спит с кем-то ещё? Ты сам спишь ещё с пятью другими женщинами! И можешь обвинять её в измене?" – удивляется Джонни, ученик Таро.
Сами супруги на шарлатанов-предсказателей время не тратят. Ставят на другую карту. Наняли самых знаменитых адвокатов Лондона. Хайю представляет Фиона Шеклтон — юрист и баронесса в одном лице. Она когда-то оставила без диадемы саму принцессу Диану.
"Фиона Шеклтон – все, что вам нужно знать о главном адвокате по разводам. Баронесса представляла в суде интересы принца Чарльза и Пола Маккартни", — пишет о ней пресса.
Шейх Мохаммед не уступает супруге. Его адвокат — звёздная Хелен Уорд.
"Она описана в двух ведущих независимых юридических справочниках, как "превосходная во всех отношениях", "экстраординарная и блестящая Хелен Уорд" и "Высшая категория действий". Если вы хотите звезду — вот она!" – аттестуют ее СМИ.
Какие гонорары запросили за услуги англичанки — коммерческая тайна, но щедрость явно потребуется королевская.
"Самые высокооплачиваемые адвокаты с обеих сторон. Это будет борьба! Хотя Британия наверняка постарается максимально закрыть процесс от общественности, чтобы всё осталось между двумя людьми" – говорит Фрэнк Гарднер, журналист.
Самое главное — обе дамы специализируются на разводах. Что в корне противоречит официальной версии суда.
Схватка горячая: на стороне шейха — спецслужбы и сокровищница Дубая, на стороне Хайи — семейные секреты, которыми можно неплохо торговаться.
Самый прогрессивный политик Арабских Эмиратов вряд ли захочет огласки, ведь до принцессы Хайи от него уже пытались сбежать две его дочери. По слухам, обеих вернули в страну насильно. Теперь семейные тайны могут громко аукнуться семейному бюджету. Того и глядишь ещё другие жёны потом разбегутся.
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