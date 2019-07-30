На VIP-яхту, где могли отдыхать русские, напал агрессивный корсиканец

Во вторник утром, 30 июля, на восточном побережье острова Корсика на яхту, в которой якобы отдыхали россияне, напал мужчина с ножом.

Как сообщает издание Corse-Matin, инцидент произошел около 7:30 по местному времени. VIP-яхта принадлежала российскому предпринимателю, который отдыхал на ней в момент нападения вместе с семьей. Отмечается, что на борту были шесть пассажиров, а также семь членов экипажа, которые не являются русскими.

По данным издания, злоумышленник, по национальности корсиканец, добрался до яхты вплавь, после чего взобрался на борт и начал агрессивно себя вести. Очевидцы сообщили, что мужчина размахивал ножом, но эту информацию не подтверждает прокуратура Бастии.

Два члена экипажа предотвратили агрессивные действия корсиканца и связали его, ожидая прибытия жандармерии. В результате задержания злоумышленник получил травмы и был доставлен в больницу Бастии.

В настоящее время местная полиция опрашивает отдыхавших на яхте, но этот процесс затрудняется и требует больше времени из-за наличия языкового барьера. Местная прокуратура отмечает, что нет доказательств того, что нападение носит террористический характер, в то же время мотивы злоумышленника пока неизвестны.

Корсиканец ранее имел проблемы, связанные с нарушением ПДД, а также законом о наркотиках. В настоящее время прокуратура Бастии проводит расследование по факту случившегося.

Как сообщает РИА Новости, в посольстве Российской Федерации в Париже не получали обращений, связанных с инцидентом.