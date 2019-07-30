Луис Адриано может покинуть "Спартак"

Нападающий московского "Спартака" Луис Адриано может покинуть клуб вслед за еще одним бразильцем Фернандо. Футболистом интересуется "Палмейрас" из Бразилии.

Как сообщает Чемпионат.com, бразильский клуб ведет в настоящий момент переговоры с Адриано. Однако пока решений никаких не принято.

Напомним, что 32-летний бразилец пришел в "Спартак" в январе 2017 года. В составе столичного клуба Адриано провел 76 матчей, забив в них 24 мяча. Контракт с футболистом истекает летом 2020 года.