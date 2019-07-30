"Brexit-тур" Джонсона: фермеры Уэльса в недоумении, на бирже - паника

Поездка нового британского премьера по стране с целью агитации за скорейший выход из ЕС привела его в Уэльс. Там ему пришлось выступать перед местными фермерами, которые признались, что не до конца понимают намерения Джонсона. Зато его заявления о "Брекзите" во что бы то ни стало услышали и оценили на фондовой бирже Лондона. И там началась паника.

Передовица британской The Guardian: "Фунт катится вниз на фоне новостей о том, что Великобритания может выйти из Европейского союза без сделки".

Графики, которые печатают на страницах газеты, свидетельствуют о том, что курс национальной валюты упал до рекордного минимума за два с лишним года.

Новый премьер Борис Джонсон при этом всеми силами дает понять, что он с народом. На одной ферме по пути из Шотландии в Уэльс фотографировался, пока стриг козу. На другой, гуляя по сену в бахилах, поймал двумя руками курицу.

Убедить фермеров в планах разорвать связи с Евросоюзом для нового премьера сейчас жизненно необходимо: недавняя статья BBC озаглавлена как "Жесткий выход Британии из ЕС приведет к беспорядкам в сельских районах Уэльса".

На эти вопросы Джонсону сегодня пришлось отвечать лично.

Нового премьера спрашивают, почему он использует слово "сложность", но не говорит о катастрофе?

"Чем меньше у нас решимости заявить, что это ЕС толкнул нас на выход, тем меньше вероятность, что они будут воспринимать нас всерьез во время переговоров", — парирует премьер Британии.

Насколько далеко готов зайти Джонсон в своем желании любой ценой выйти из Евросоюза, сейчас кажется не понимают даже его бывшие коллеги по партии. Блефует новый премьер, желая заработать политических очков, или нет — одна из тем тихих кулуарных разговоров в парламенте за спиной Джонсона.

С момента первого выступления нового премьера в историческом здании парламента свое давление на Европейский союз он с каждым днем только усиливает.

Сегодняшнее новое жесткое условие: пока ЕС не пойдет на уступки и не согласится пересмотреть условия сделки по выходу Британии из Евросоюза, Лондон даже не будет продолжать переговоры.

Новая риторика фактически переводит переговоры в формат ультиматума. Кроме всего прочего, Джонсон настаивает еще и на пересмотре ирландского вопроса.

Европейский союз при этом никаких компромиссов не обещает.

Представитель Еврокомиссии Анника Брайдтхардт накануне заявила, что Европейский Союз, со своей стороны, подготовился к любому варианту событий, а вот внутри Великобритании, по ее мнению, такой уверенности в подготовке со стороны Лондона нет.

В Шотландии, куда премьер Джонсон приезжал накануне убеждать людей выходить из ЕС любой ценой, встречающие его в эмоциях не сдерживались – освистывали.

Изменятся ли настроения через три месяца, — вопрос. Процедура "Брекзита" должна завершиться до 31 октября.