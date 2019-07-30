В сердце красноярской тайги пожарные отсекают огонь вручную
30 июля удалось потушить лесные пожары на Ямале. Все 98 очагов возгорания ликвидировали. Но в других районах Сибири и на Дальнем Востоке с огнем продолжают бороться. К спасателям, которых в зонах ЧС уже больше 10 тысяч, перебрасывают подкрепление. Дмитрий Медведев на заседании правительства поставил четкую задачу: не допустить, чтобы пламя подошло к населенным пунктам.
В сердце красноярской тайги пожарных забросили вертолетом: 150 километров от ближайшего жилья. Пожарные-десантники отсекают огонь вручную, никакая техника сюда просто не доберется.
"Здесь сложные условия, мха много, много подроста, пожар скорость набирает. Погодные условия сильно влияют", — говорит десантник Новосибирской базы авиационной охраны лесов Евгений Богатырев.
"Авиалесоохрана" тушит пожары практически в полном составе: девяносто пять процентов личного состава. В регионы, где объявлен режим чрезвычайной ситуации, направляют десантников из соседних областей.
Заседание в правительстве начинается с доклада о ситуации Дмитрию Медведеву.
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин докладывает, что наиболее сложна обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
"Площадь лесных пожаров с зонами контроля составляет два миллиона семьсот тысяч гектаров, что на 12 процентов больше уровня прошлого года", -говорит Кобылкин.
Медведев дает поручение каждому губернатору взять эту ситуацию под личный контроль.
"Не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом", — добавляет премьер.
"Нельзя допустить разрастания огня до границ населенных пунктов, тем более все мы помним опыт 2010-го года, когда горела вся страна", — напоминает он и поручает принять все профилактические меры для того, чтобы подобного рода ситуация не повторилась.
Сейчас угрозы для жизни людей нет. На съемках, сделанных со спутника, видно: пожары в России — вдали от поселков. А в Южной Америке, Африке, Индонезии — катастрофа.
Даже на арктическом побережье есть красные точки пожаров. Глобальный процесс. Не горит только Антарктида.
Корреспондент телеканала "Россия 24" Юлия Шустрая участвовала в облете территории в Красноярском крае.
Она рассказывает, что режим чрезвычайной ситуации действует на всей территории Красноярского края, но группировку сейчас наращивают вдоль Ангары: именно там огонь подступил ближе всего к населенным пунктам.
Добраться в эти места можно только вертолетом. Часто пилотам приходится идти по приборам — в дыму видимость сильно снижается. Но патрулирование все равно не прекращается, ведь именно с воздуха лучше всего видны кромки пожаров.
Поваленные деревья — результат недавно прошедшего по этой территории пожара. У них прогорели корни.
Сам пожар находится недалеко от населенного пункта Куюмба. Это небольшой поселок, до которого всего 3-4 километра.
На территории Красноярского края это, пожалуй, минимальное расстояние, на которое огонь приблизился к населенному пункту. Но и здесь ему мало что угрожает — защищает река.
Сейчас дышать стало легче, но расслабляться еще рано. По прогнозам снова — грозы и жара.
На совещании с вице-премьерами Дмитрий Медведев заявил: в проблемных регионах нужно усилить группировку МЧС.
По словам главы ведомства, в Красноярском крае на борьбу с огнем планируют отправить специалистов Сибирского спасательного центра МЧС и курсантов пожарно-спасательной академии.
Министр Зиничев докладывает, что задействованы пять воздушных судов МЧС России, осуществляется передислокация в Красноярский край аэромобильной группировки МЧС из республики Хакассия и Кемеровской области с необходимой техникой и оборудованием, в готовности к перебазированию находятся 10 воздушных судов, в том числе семь самолетов и три вертолета.
Сибиряков беспокоит дым от пожаров: из тайги его принесло уже и в крупные горда.
По данным Росгидромета, предельно допустимая концентрация не превышена.
Завершается совещание поручением премьер-министра Кобылкину и другим его коллегам, которые отвечают за вопрос, вылететь и посмотреть, как обстоят дела в регионах.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Украина арестовала российский танкер
- СКР возбудил дело о массовых беспорядках в центре Москвы
- Новая 10-метровая дамба в Тулуне скрылась под водой
- С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
- Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17
Самое читаемое
-
Врачи отправили школьницу, сбитую пьяным водителем, умирать домой
- Известного спортсмена сняли с рейса за домогательство к пассажирке
- Многодетную мать, пропавшую 13 лет назад, нашли живой
- Незнакомец спихнул под поезд мать с ребенком, мальчик погиб
- Москвичи в ужасе: в центре города поселились гигантские слизни. Видео
Телеканал "Россия"
-
Яковлева развелась с Ростоцким по совету подруги, к которой он и ушел
- Смотрите народный детектив! С понедельника в 21.00
- Судьба Ольги Филипповой. "Наш срок годности с Вдовиченковым истек"
- В семье певицы Анастасии отбирают ребенка
Вести.Экономика
-
Нефть: когда начнется большая игра на понижение?
- Конец игры близок: долг растет, население сокращается
- Топ-10 регионов России с самой высокой долговой нагрузкой
- Трейдеры оказались не нужны банкам
- Росстат сообщил о росте уровня бедности в РФ
Вести.Hi-tech
-
В России деанонимизируют e-mail
- Google оценила ваше лицо в 5 долларов
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Honor 20
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
Такого вы не видели: поддельные монстр-джипы "Гелендваген" 6х6 из Украины!
- УАЗ все-таки выпустит кроссовер дешевле RAV4, Qashqai и Sportage
- УАЗ "Патриот" с коробкой от "Кадиллака": новые подробности - и первые цены!
- Дешевый аналог "Гелика" от Suzuki - все комплектации для России
- Представлен самый "дешевый" Porsche 911. Есть рублевые цены
Недвижимость
-
4 города мира, в которых очень жарко
- Ликбез: что нужно знать о кадастровой стоимости
- Россиян, которые не могут платить за ЖКХ, стало в два раза большое
- Районы Москвы, где квартиру можно сдать за два дня
- У семьи слепых пенсионеров отняли жилье
- В ростовской квартире поселился огромный паук
Вести.Медицина
-
Агенты ФБР нашли дом ужасов, набитый телами, пожертвованными науке
- Компонент красного вина спасет от депрессии и тревожности
- Говорят ученые: минералка с лимоном убивает зубы
- Что произойдет с организмом, если вообще отказаться от углеводов
- Лучше выспаться поможет горячая ванна за полтора часа до сна
Вести в 20.00
-
В наморднике и на поводке
- Популярные грудные импланты запрещают по всему миру
- Трампа снова обвиняют в расизме
Вести-Москва
-
Собянин о митингах в столице
- В Мытищах УК отказалась менять пожароопасную проводку
- Строительство хостела превратило жизнь многоэтажки в ад
- В Подмосковье появился необычный гонщик на моноколесе
- Шоу барабанщиков и торт: панды празднуют день рождения
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Искусственный интеллект научился распознавать текст, созданный "коллегой"
- Перманентные татуировки позволят непрерывно следить за важными показателями здоровья
- Голодание и переедание мешает потом похудеть
- Бактерии кишечника помогают мозгу бороться с вирусами
- Как меняется вес кошек на протяжении жизни
Телеканал "Культура"
-
Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- Покрас Лампас восстановит испорченное в Екатеринбурге граффити
- Известно "новое лицо" банкноты в 50 фунтов
- "Дом костюма и реквизита" начал работу на "Мосфильме"
Москва 24
-
Ультраполярное вторжение. Столицу ждет похолодание
- Сальмонеллез приняли за аппендицит: жертву вендингового автомата разрезали "просто так"
- Девушка пропала после падения в канализационный люк
- СК возбудил дело из-за воспитания детей однополой парой
- За подбрасывание наркотиков задержаны сотрудники Росгвардии