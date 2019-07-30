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30 июля 201921:24 Александр Евстигнеев

В сердце красноярской тайги пожарные отсекают огонь вручную

В сердце красноярской тайги пожарные отсекают огонь вручную

30 июля удалось потушить лесные пожары на Ямале. Все 98 очагов возгорания ликвидировали. Но в других районах Сибири и на Дальнем Востоке с огнем продолжают бороться. К спасателям, которых в зонах ЧС уже больше 10 тысяч, перебрасывают подкрепление. Дмитрий Медведев на заседании правительства поставил четкую задачу: не допустить, чтобы пламя подошло к населенным пунктам.

В сердце красноярской тайги пожарных забросили вертолетом: 150 километров от ближайшего жилья. Пожарные-десантники отсекают огонь вручную, никакая техника сюда просто не доберется.

"Здесь сложные условия, мха много, много подроста, пожар скорость набирает. Погодные условия сильно влияют", — говорит десантник Новосибирской базы авиационной охраны лесов Евгений Богатырев.

"Авиалесоохрана" тушит пожары практически в полном составе: девяносто пять процентов личного состава. В регионы, где объявлен режим чрезвычайной ситуации, направляют десантников из соседних областей.

Заседание в правительстве начинается с доклада о ситуации Дмитрию Медведеву.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин докладывает, что наиболее сложна обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.

"Площадь лесных пожаров с зонами контроля составляет два миллиона семьсот тысяч гектаров, что на 12 процентов больше уровня прошлого года", -говорит Кобылкин.

Медведев дает поручение каждому губернатору взять эту ситуацию под личный контроль.

"Не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом", — добавляет премьер.

"Нельзя допустить разрастания огня до границ населенных пунктов, тем более все мы помним опыт 2010-го года, когда горела вся страна", — напоминает он и поручает принять все профилактические меры для того, чтобы подобного рода ситуация не повторилась.

Сейчас угрозы для жизни людей нет. На съемках, сделанных со спутника, видно: пожары в России — вдали от поселков. А в Южной Америке, Африке, Индонезии — катастрофа.

Даже на арктическом побережье есть красные точки пожаров. Глобальный процесс. Не горит только Антарктида.

Корреспондент телеканала "Россия 24" Юлия Шустрая участвовала в облете территории в Красноярском крае.

Она рассказывает, что режим чрезвычайной ситуации действует на всей территории Красноярского края, но группировку сейчас наращивают вдоль Ангары: именно там огонь подступил ближе всего к населенным пунктам.

Добраться в эти места можно только вертолетом. Часто пилотам приходится идти по приборам — в дыму видимость сильно снижается. Но патрулирование все равно не прекращается, ведь именно с воздуха лучше всего видны кромки пожаров.

Поваленные деревья — результат недавно прошедшего по этой территории пожара. У них прогорели корни.

Сам пожар находится недалеко от населенного пункта Куюмба. Это небольшой поселок, до которого всего 3-4 километра.

На территории Красноярского края это, пожалуй, минимальное расстояние, на которое огонь приблизился к населенному пункту. Но и здесь ему мало что угрожает — защищает река.

Сейчас дышать стало легче, но расслабляться еще рано. По прогнозам снова — грозы и жара.

На совещании с вице-премьерами Дмитрий Медведев заявил: в проблемных регионах нужно усилить группировку МЧС.

По словам главы ведомства, в Красноярском крае на борьбу с огнем планируют отправить специалистов Сибирского спасательного центра МЧС и курсантов пожарно-спасательной академии.

Министр Зиничев докладывает, что задействованы пять воздушных судов МЧС России, осуществляется передислокация в Красноярский край аэромобильной группировки МЧС из республики Хакассия и Кемеровской области с необходимой техникой и оборудованием, в готовности к перебазированию находятся 10 воздушных судов, в том числе семь самолетов и три вертолета.

Сибиряков беспокоит дым от пожаров: из тайги его принесло уже и в крупные горда.

По данным Росгидромета, предельно допустимая концентрация не превышена.

Завершается совещание поручением премьер-министра Кобылкину и другим его коллегам, которые отвечают за вопрос, вылететь и посмотреть, как обстоят дела в регионах.

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