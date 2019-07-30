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Паводок 21 минута назад
Паводок в Иркутской области: федеральную трассу откроют завтра, а вода скоро пойдет на спад
В Иркутской области вода в реке Ия уже на четыре метра превысила критическую отметку. Сегодня там пришлось перекрыть движение по федеральной трассе "Сибирь". В Тулуне затоплено более двухсот домов. Местные власти каждые два часа проводят замеры и настоятельно рекомендуют жителям покинуть опасную зону. Сейчас вода прибывает не так стремительно, как месяц назад, но требует постоянного контроля спасателей.
Подъездные пути к городу исчезают на глазах. Река сносит все на своем пути. Уровень воды поднялся выше одиннадцати метров. Береговое укрепление, которое еще вчера отсыпали при помощи тяжелой техники, уже полностью скрылось под водой. Жителям остается только наблюдать, как течением уносит их дома.
"Ничего не осталось, только затопленные подвалы", — рассказывают пострадавшие.
На съемках с воздуха отлично видно масштабы второй волны затопления. Под водой находятся подворья, автозаправки, торговые центры. Мост, соединяющий левый и правый берега, перерыт. По затопленной федеральной трассе могут проехать только большегрузные машины МЧС.
"Дорога еще пригодна для проезда, КАМАЗы возят людей. Сейчас, если очистим ее, машины еще не один рейс успеют сделать", — рассказывает сотрудник МЧС.
Спасатели наращивают группировку. На лодках в первую очередь перевозят женщин и детей. Переправа работает до самой ночи.
Сотрудники Росгвардии взяли под круглосуточную охрану центральный источник чистой воды — городской водозабор. Продолжает работать и электроснабжение. И, хотя вода подошла к многоэтажным домам, не все хотят покидать свои квартиры.
Сейчас пройти к своим домам жильцам можно только в специальной экипировке спасателей. Сотрудники МЧС ходят на лодке и спасают людей, которые находятся на верхних этажах. Основная часть еще не покинула свои дома. За работой спасателей люди наблюдают прямо с балконов. Вот разговор с жильцами:
— Нас здесь трое.
— И все там сидите в квартире?
— Конечно, а куда нам? Сейчас вода прибудет и на работу надо ехать.
— А на чем вы поедете?
— Лодку накачаем и поплывем. В первый раз что ли?
Объездная дорога сейчас единственный способ покинуть рабочий городок. Люди садятся в свои автомобили и покидают эту часть города, потому что они видят, как вода пошла сверху дорожного полотна. В западне оказываются и те, кто проезжает через Тулун транзитом. Например, Игорь ехал из Владивостока в Томск — утром он планировал быть дома, а теперь будет ночевать в машине:
— Водой запасся, продукты не набираю, потому что магазины работают.
По опыту июньского наводнения можно предположить, что вода должна скоро пойти на спад. Главная задача — как можно быстрее пустить транспорт по федеральной трассе. Cделать это планируют уже завтра.
"Ожидаем запустить транспорт, при самых благоприятных прогнозах, до завтрашнего вечера, как вода будит сходить. На освобождение населенного пункта от воды потребуется три, четыре дня — это по прошлому опыту", — рассказал начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.
А пока спасатели на вертолетах доставляют гуманитарную помощь и медикаменты в труднодоступные и отдаленные поселки. Этими же бортами эвакуируют пострадавших и ведут мониторинг с воздуха. Пока наполнение в верховьях рек тревоги не вызывает, но неделя обещает быть дождливой.
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