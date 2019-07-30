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30 июля 201921:07 Елена Ерофеева

Очередной скандал на Украине: Порошенко с Аваковым обменялись обвинениями

Очередной скандал на Украине: Порошенко с Аваковым обменялись обвинениями

Украина создаст международный русскоязычный канал. Как заявили в офисе президента Зеленского, СМИ должно помочь в борьбе за умы украинцев по всему миру, в том числе на Донбассе. Как это соотносится с новым законом о "державной мове", который запрещает гражданам говорить по-русски почти везде, в Киеве не поясняют. Тем временем, главный идеолог языковой реформы, экс-президент Порошенко покинул страну. Официально — улетел в отпуск с семьей. Но почему-то сразу двумя самолетами и как раз тогда, когда против него открыли еще одно уголовное дело.

Порошенко улетел. В новостях написали — бывший президент покинул страну. На двух частных самолетах. Он — в Эмираты. Супруга — в Мюнхен. В последнем интервью Порошенко говорил об этом. Пора на отдых.

"Я имел в своей жизни высшую должность, о которой может только мечтать украинец. Это в определенной степени кризис карьерного роста, потому что некуда дальше расти", — рассказал он.

Его прошлогодний отпуск в Киеве обсуждали долго. Президент отдохнул на Мальдивах за полмиллиона долларов. Теперь уже не президентские каникулы предпочитает не афишировать. Доверие к его партии 8% — меньше, чем к самому Порошенко.

"Была работа против нас полиции. Была работа против нас организованных групп, вроде Шария, организованные изнутри страны", — объясняет Порошенко.

Глава МВД Аваков ответил ему письменно, по-русски: "Порошенко бессовестно лжет, оправдывая свое поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции". Увы, для Порошенко лгать — как дышать и поэтому он проигрывает".

Но Аваков уже давно не свой. Своим казался Гройсман. Но и тот пошел против Порошенко. Команды больше нет, зато уголовные дела в отношении бывшего главы государства открывают одно за другим. Сегодня — двенадцатое по счету: давление на суд и прослушка послов.

Под гнетом политическим — пока не под судебным — сейчас мэр Киева — Виталий Кличко.

"Он должен нести и политическую ответственность, поскольку его партия проиграла выборы, его кандидат в президенты проиграл выборы. Абсолютно верным было бы с точки зрения главы местной госадминистрации подать в отставку", — заявил Андрей Богдан, глава администрации президента Украины.

Кличко запомнят по стеклянному мосту: сначала треснул пол, боковые стекла пошли "паутиной". Хрустальный мост трещит, кресло под мэром шатается.

"Для чего тогда самоуправление? Для чего выбирать мэра? Давайте будем спускать сверху человека, который подотчетный только президенту. Когда мы все зависимы от настроения одного человека, с какой ноги он утром встанет", — заявил в ответ Виталий Кличко.

Партия "Слуга народа" готовит смену уходящей власти. Избранных депутатов продолжают обучать в пятизвездочном отеле. Журналисты пытаются понять: насколько близко слуги к народу?

"Какой у вас сейчас бюджет в месяц? — Несколько тысяч долларов. Я очень скромный человек, мне мало нужно для счастья, для жизни. — Вы будете пользоваться депутатскими льготами? — Я еще не знаком со всеми льготами, но в автобусе бесплатно буду ездить обязательно", — рассказал Олег Воронько, избранный депутат Верховной рады от партии "Слуга народа".

"Вы будете жить на зарплату? — Конечно, а как иначе? — Ну, вы в "Версаче", сумочка и платье. А это сколько месячных зарплат народного депутата? — Есть сбережения, у меня есть муж", — пояснила Ирина Алахвердиева, избранный депутат Верховной рады от партии "Слуга народа".

На выпускном каждому депутату выдадут личную стратегию и перечень законодательных инициатив. Нажимать на кнопки их научили.

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