12 человек скончались: почему популярные грудные импланты запрещают по всему миру
Один из лидеров мирового рынка грудных имплантов — британская компания "Аллерган" — массово отзывает свою продукцию. Ее изделия, как показали исследования, опасны для жизни — они вызывают онкологические заболевания. От таких имплантов уже отказались США, Франция, Австралия и Канада, а со вчерашнего дня и Россия. Соответствующее заявление разместил Росздравнадзор. Но далеко не все услышали это предостережение.
— Как вы себя чувствуете?
— Уже лучше.
Размер груди вырос со второго до четвертого, но больше стало и проблем. С новыми формами Кристина Липатова не проходила и полгода:
— Мне даже руку поднять больно. Такое ощущение, что нечто мешает.
Импланты пришлось удалить. Оказалось, что вовремя. Американское Управление по надзору за качеством медикаментов провело исследование. Выяснилось, что одни из самых популярных грудных имплантов "Аллерган" опасны настолько, что могут убить. Причина — редкая форма онкологии.
"Может развиваться такая форма злокачественной опухоли, как крупноклеточная лимфома атипическая. Это редкая форма, она развивается в капсуле вокруг этих имплантов", — рассказал маммолог-онколог Сергей Портной.
Внутри тех самых имплантов силикон, форма стандартная, размер — по желанию клиента, поверхность — текстурированная, то есть неровная. С одной сторонытакая грудь дольше держит форму, с другой стороны, все эти шероховатости — идеальная среда для бактерий.
Врачи бьют тревогу — у пятисот женщин, которые воспользовались продукцией бренда, выявили рак — двенадцать человек скончались.
"Нам нужно отозвать эти продукты с рынка и прекратить их использовать", — заявил доцент нейрохирургии при Университете Эмори Санджай Гупта.
Производитель срочно отзывает свою продукцию. От опасных имплантов уже отказались в США, Канаде, Франции и Австралии.
"Здоровье пациента и его безопасность являются ключевым приоритетом компании. В случае каких-либо опасений пациентам рекомендуется обратиться к своему пластическому хирургу", — сообщили в компании "Аллерган".
"Всем субъектам, у кого имеются в наличии такие медицинские изделия, должны связаться с компанией "Аллерган" и направить туда всю продукцию, которая имеется сейчас на рынке", — рассказала начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора Елена Астапенко.
В России их использовали буквально еще на прошлой недели. Теперь врачи разводят руками — аналог "Аллергану" придется поискать.
"Эти импланты — самые популярные на рынке. И, наверное, именно поэтому с этим связано число заболеваний", — поделилась пластический хирург Ольга Ованесова.
Наталье Зайцевой тоже рекомендовали именно эти импланты. После операции она почувствовала дискомфорт и режущие боли. Пришлось снова попасть на стол к хирургу:
— Настояли вставлять именно эти импланты. И, переделывая, снова их же и поставили. Теперь у меня есть страх дальнейшей повторной операции — это общий наркоз, реабилитация.
В зоне риска — миллионы женщин по всему миру.
"В нашей стране женщин на десять миллионов больше, чем мужчин", — рассказал один из ведущих пластических хирургов в мире Александр Тепляшин. Он говорит, что красота, конечно, страшная сила, но, в первую очередь, это всего лишь бизнес.
"Это американская компания с капитализацией 379 миллиардов долларов, которая скупила практически все бренды. Наверное, им все равно, погибли люди или нет", — отметил Тепляшин.
Тем, кто уже вставил опасные импланты, врачи советуют регулярно проходить обследования и делать УЗИ.
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