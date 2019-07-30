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30 июля 201922:13 Ярослав Красиенко

На акцию протеста некоторые пришли с ножами и молотками

На акцию протеста некоторые пришли с ножами и молотками

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков в Москве в минувшую субботу. Еще несколько дел заведено по нападениям на сотрудников полиции. В МВД утверждают, что сделали все, чтобы избежать применения силы по отношению к митингующим. Однако у организаторов акции, похоже, мирный сценарий не предполагался изначально. Свою оценку субботним событиям сегодня дал и московский мэр.

У задержанного "активиста" с собой целый арсенал: ножи — канцелярский и побольше, слезоточивый газ — баллончик самый объёмный, чтобы надолго хватило, противогаз — чтобы не пострадать самому и даже молоток.

Эти кадры с субботней акции протеста появились только сейчас. Так готовились к "мирному" митингу.

"Эти же граждане в течение нескольких дней проводили несанкционированные акции на Трубной, и полиция практически вообще не реагировала. Но организаторов такой сценарий, похоже, не устраивал. Они перешли к активным действиям, к попыткам перекрытия дорог, блокированию улиц, нападению на полицейских. Они просто вынудили полицию применять силу. Что в данной ситуации было совершенно адекватно. И хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудникам Росгвардии, они выполняли свой долг", — заявил Сергей Собянин, мэр Москвы.

То, что происходило на несанкционированной акции, снято с самых разных ракурсов — как сносили металлические ограждения и прорывали оцепление, как забрасывали силовиков камнями и бутылками, как разбивали стёкла в автомобилях и нападали на полицейских. Несколько сотрудников Росгвардии получили ранения. Митингующий, бросивший в омоновца металлическую урну, уже задержан на два месяца.

"Организаторы заранее знали о незаконности своих действий, умышленно толкая участников указанного несогласованного мероприятия на стычки с полицией", — проинформировал общественность Александр Половинка, заместитель начальника главного управления МВД РФ по Москве.

На этих кадрах хорошо видно провокаторов-зачинщиков. Вот один опрокидывает заграждение — там, где оно никому и не мешало, вот ещё один — заводит толпу, призывая перекрывать Садовое кольцо. Автомобили мирных граждан разворачивали с привычным лозунгом "Мы здесь власть".

Сегодня Следственный комитет возбудил дело о массовых беспорядках, максимальное наказание по этой статье — до пятнадцати лет лишения свободы.

"Явно, что не все пришедшие на акцию ожидали такого развития событий. Но организаторам, видимо, очень хотелось втянуть их в беспорядки. Многие участники беспорядков не имели вообще никакого отношения к Москве. И, тем более, к выборам в Мосгордуму. А незарегистрированные кандидаты начали призывать и проводить акции еще до решения о их регистрации или отказа в регистрации", — сообщил Собянин.

На акции протеста о её формальном поводе вообще быстро забыли — оскорбляли полицию, власти, даже призывали к вооружённому восстанию. А позже назвали происходящее войной.

"Лидеры протеста ситуацию нагнетают, используют самые такие некрасивые манипулятивные обороты, сравнивают себя там с людьми, которые обороняли страну нашу в сорок первом году. Гудков договорился до того, что он вообще Иисус Христос и что он идет на Голгофу", — говорит Олег Матвейчев, политолог.

Кандидатами в депутаты Мосгордумы в этом году зарегистрировали больше двухсот человек — практически рекорд. Из них шестьдесят два — это независимые кандидаты. Как минимум шесть — из рядов несистемной оппозиции. Те, кто не смог выполнить все установленные законом процедуры, похоже, не очень-то этого и хотел.

"У ребят не было желания никакого участвовать в выборах, у ребят было желание и цель устроить массовые беспорядки. У них была возможность выйти на разрешенный митинг, им предлагали в прошлую субботу разрешенные места, они не хотели. Делали это намеренно. Поэтому все, что произошло и та публика, которая пришла и приходит на запрещенные мероприятия с одной целью — подраться, намотаться на гусеницы, и, значит сделать все, чтобы создать вот такой вот ажиотаж против власти", — пояснил Дмитрий Гусев, политолог.

"Ещё несколько лет назад никто не мог представить, что к нам вернётся тридцать седьмой год!"

Молодой политик Михаил Конев смотрит запись своего выступления на митинге шестилетней давности. Все эти годы — он активный член оппозиционных партий и движений. Непримиримый критик власти. Смог собрать пять тысяч подписей в свою поддержку и стать кандидатом в депутаты. Точно знает, кто и зачем устроил беспорядки в центре Москвы.

"У многих организаторов очевидно были исключительно политические цели, цели пиара и цели создать как можно больше инфоповодов из этого митинга, потому что они таким образом пытаются скрыть свои нарушения. Тот же самый Илья Яшин, который выводит людей на митинг. Почему он считает, что, если за ним стоит даже большое количество людей, власть должна закрыть глаза на использование административного ресурса и на нарушение избирательного законодательства?", — рассказал Михаил Конев, кандидат в депутаты Мосгордумы.

Ещё один независимый кандидат — Павел Рассудов. Лично ходил по домам и квартирам, собирая подписи. Сбор автографов у станций метро — метод, используемый многими оппозиционерами, считает неэффективным.

"Кандидаты, которые сегодня оказались зарегистрированы, оказались в таком положении, что нам нужно, получается, оправдываться за то, что нам удалось. Я считаю, это в корне неправильно, потому что лично мне, надеюсь, удалось конвертировать ту поддержку, которая была в Интернете за эти годы наработана, в поддержку в реале, да, в реальной жизни" – сообщил он.

Незарегистрированные кандидаты грозят новыми акциями. Мэрия согласовала место — на Сахарова, в центре, но оппозицию это опять не устраивает.

"Похоже готовят новую провокацию для горожан. Я уверен, что москвичи это хорошо понимают. Это всё не для блага людей, а ради чьих-то политических узкокорыстных целей. Должен сказать, что порядок в городе будет обеспечен", — предостерег Собянин.

За нападения на сотрудников полиции Следственный комитет возбудил три уголовных дела. Молодой человек, у которого нашли молоток, слезоточивый газ и ножи, о Московской городской думе, за которую митинговал, не знает вообще ничего: "Сколько там сидит депутатов? – Скорее всего сидит около 500".

На самом деле, 45. Но парень говорит, что со своим арсеналом просто ехал на дачу: "А противогаз вам зачем? — Противогаз — это защита органов дыхания от пыли. А молоток — это для работы".

Некоторые лидеры оппозиции получили от семи до тридцати суток ареста — за нарушение правил проведения митинга.

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