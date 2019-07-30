30 июля 201920:06 (обновлено в 20:40)
В Самаре загорелись жилые дома. Видео
Масштабный пожар разгорелся в жилом секторе Самары. Горят два частных дома, площадь пожара составляет 1800 квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Данных о пострадавших пока не поступало, сообщили в местном Минздраве.
Как сообщает ГТРК "Самара", пламя охватило двух- и трехэтажный дома в Железнодорожном районе города. Здания горели очень сильно, дым был виден во многих районах города.
Пожар перекинулся на соседние здания. По словам очевидцев, загорелись соседние нежилые постройки. По последним данным, число горящих строений достигло восьми.
Из-за ЧП пришлось перекрыть некоторые прилегающие к зданиям улицы.
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