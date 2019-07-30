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30 июля 201920:27

Картина с Овечкиным украсила ресторан в Вашингтоне

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Владелец одного из новых ресторанов в Вашингтоне решил необычным способом привлечь в свое заведение посетителей. Он заказал картину с капитаном "столичных" Александром Овечкиным и украсил ею интерьер.

На ней изображен российский хоккеист в форме "Кэпиталз", поднявший над головой Кубок Стэнли. Гигантская картина написана масляными красками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от RMNB (@rmnb_blog) 29 Июл 2019 в 9:47 PDT

Напомним, что "Вашингтон" впервые в карьере стал обладателем главного трофея Национальной хоккейной лиги в 2018 году. Александр Овечкин был признан самым ценным игроком Кубка Стэнли.

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