Задержан подозреваемый в убийстве тревел-блогерши

Московская полиция задержала предполагаемого убийцу блогера Екатерины Сёмочкиной (Караглановой). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Резонансное преступление произошло в минувшие выходные: тело девушки с ножевыми ранениями было обнаружено 27 июля в съемной квартире на улице Пырьева в Москве. Убийца попытался спрятать его в чемодан.

В убийстве заподозрили 52-летнего бизнесмена, который спонсировал поездки Екатерины по миру. Девушка училась в медицинском вузе и параллельно вела онлайн-дневник, в котором рассказывала о путешествиях.

Основная версия расправы — ревность к бывшему возлюбленному блогерши.



Одной из основных улик стала запись с камеры видеонаблюдения.