Лондонские русофобы все и сразу решили по пресловутому делу Скрипалей. Хотя сегодня, 30 июля, появилось кое-что новое и очень интересное, идущее вразрез с их фирменным "хайли лайкли".

Швейцарский эксперт провел свое расследование и выяснил много интересных деталей и стало понятно, кому было вообще выгодно отравление Скрипалей.

Их исчезновение было выгодно, в первую очередь, самому Лондону. Дело в том, что Сергею, как перебежчику из России, наверняка доставались задания от английской разведки, касающиеся анализа материалов о его бывшей родине. Об этом заявил швейцарский эксперт Майкл Энтони, который выдвинул свою версию событий по громкому "делу Скрипалей".

По его мнению, Скрипаль получил задание на сбор компромата о президенте США Дональде Трампе. Английская разведка собиралась ловко сфабриковать "улики" и обличить Трампа в связях с Кремлем. Но Скрипаль, вместо исполнения заказа, готовил побег в Россию. Он рассчитывал, что взамен на "трамповский" компромат против МИ-6 его простят.

"Он хотел вернуться в Россию. Хотел не потому, что у него возникла какая-то ностальгия по отношению к России, а потому, что он человек старого поколения. Пожив в Англии он понял, что никаких чудесных волшебств там нет, и в то же время он как человек беспринципный вполне рассчитывал разменять свои позиции еще раз, разменять на более выгодные позиции уже в России", — рассказал глава центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

По версии швейцарского эксперта, английской разведке пришлось работать в ускоренном режиме. Майкл Энтони усомнился в том, что "новичок вообще использовался" в их отправлении. Применять вещество при большом скоплении народу было попросту опасно.

"Использовать "Новичок" и рисковать жизнями десятков других людей было слишком даже для МИ-6, поэтому они решили опрыскать их на улице опиатом, таким как фентанил, а затем добавить "Новичок" к образцам крови, которые они отправили в Портон-Даун для анализа", — отметил Энтони.

Согласно версии швейцарца, "Новичок" МИ-6 все же хотели использовать, но в закрытом помещении. Помните флакон с духами Nina Ricci, из-за которого позже умерла в пригороде Солсбери Дона Стерджесс, брызнувшая на себя этим так называемыми модным парфюмом? Изначально яд предназначался для дочери Скрипаля Юлии, которая приехала в Британию как раз для того, чтобы вывезти отца в Россию.



"Женские флаконы для духов обычно предназначены для женщин. Сколько женщин в этой истории? Только одна. Единственное возможное объяснение существования этой нераскрытой, неиспользованной бутылки духов с "Новичком" — это отравленный подарок, предназначенный для Юлии Скрипаль. Почему она не открыла его? Потому что у нее был отец-шпион, который взглянул на нее и сказал: "Не трогай!", — заявил в своем расследовании Энтони.

На фоне молчания Лондона по так называемому "делу Скрипалей" информационный голод только становится сильнее. С уходом Мэй и приходом одиозного Бориса Джонсона "ядовитая история" с "душком" может заиграть новыми красками.



"Вы знаете, с учетом того, что в Великобритании сменился премьер и пришел премьер ориентированный, в первую очередь, на защиту интересов Англии, а не на защиту интересов англо-саксонского мира во главе с США, я думаю что тема Скрипалей просто уйдет в историю или же, наоборот, мы узнаем правду в том, что же там на самом деле было", — поделился эксперт научного Центра евразийской интеграции Олег Ногинский.

По мнению швейцарского публициста, найденные в парке в бессознательном состоянии Скрипали — это уже результат плана "Б" английских спецслужб. Как считает эксперт, дальше все пошло из рук вон плохо: экстренно пришлось обмазывать новичком ручку двери. Анализы крови Скрипалей показали сильнейшую концентрацию "Новичка", при которой выжить вообще невозможно, что говорит о том, что все делалось на скорую руку и шилось белыми нитками. Отсюда посыпались многочисленные вопросы, ответов на которые до сих пор Великобритания так и не предоставила.