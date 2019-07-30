Умерла российская художница Варвара Родченко

В 93 года умерла художница Варвара Родченко, дочь художников-авангардистов Варвары Степановой и Александра Родченко.

Об этом сообщила ТАСС директор "Мультимедиа Арт Музея" Ольга Свиблова. По ее словам, Родченко умерла 27 июля в Москве. В последние годы она болела и практически потеряла зрение. "С ней ушла эпоха, это огромная утрата для русской культуры", — отметила Свиблова. Также она рассказала, что отпевание и похороны художницы состоятся в среду, 31 июля, в Москве.

Ольга Свиблова подчеркнула, что несмотря на проблемы со зрением, Родченко не оставляла главное дело — сохранение наследия своих великих родителей. "Она помнила все, руками "знала" каждую работу". Директор "Мультимедиа Арт Музея" отметила, что Варвара — фантастический музейный работник, бесконечно преданный искусству. Свиблова рассказала, что в планах музея сделать выставку памяти Родченко и ее семьи.

Варвара Родченко начала заниматься живописью в 1943 году, когда вернулась в Москву после эвакуации. Художница оформляла ведущие издания того периода — "Юность", "Советский экран", а также многочисленные книги, фотоальбомы и плакаты. В шестидесятые и семидесятые годы Родченко уделяла много внимания работам в технике акварели и монотипии. Варвара являлась участником ряда выставок книжной графики, а также выставок художников-журналистов.

Родители Варвары — популярный русский советский живописец, график, плакатист и художник Александр Родченко, а также советская художница-авангардистка, представительница конструктивизма Варвара Степанова.