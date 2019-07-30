У британской королевы обнаружились в Москве четыре квартиры
Четыре квартиры в самом центре Москвы. То, чем никого не удивишь, если разговор об особенно состоятельном жителе столицы. Зато как тут не удивиться, когда вдруг выясняется, что московская недвижимость есть в собственности... королевы Великобритании Елизаветы II. Информация — медиапроекта "База". Изучили данные Росреестра и установили, что Её Величество записана там в соответствии с одним из своих титулов — правительницей Канады. Ну, а владеет несколькими жилыми площадями в доме, который расположен в Первом Обыденском переулке. То есть, в престижном районе "Золотая миля".
Квартиры, следовательно, — элитные. И весьма просторные: практически под стать палатам Букингемского дворца. Метраж самой большой из них — 320 квадратов. А общий — более 800. Ну и кадастровая стоимость — на уровне. В совокупности — оцениваются в более чем полмиллиарда рублей.
Но в первую очередь нас, конечно, интересует, как вообще так вышло, что европейская монаршья особа оказалась москвичкой, по крайней мере по документам?
Райончик, надо сказать, воистину королевский. Тут и монаршей особе можно погулять – виды на храм Христа Спасителя, памятник Петру. А заболят коленки или надоест ходить – рядом метро, всего в 300 метрах. Цены на жилье, тут, конечно, под стать статусу владелицы.
"Стоимость метра может доходить от миллиона до полутора, а там есть еще двухуровневые, где цена может достигать двух миллионов за квадратный метр ", — сообщил Константин Барсуков, член российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости.
Не зря в Москве район этот называют "Золотой милей". Быть может, королева решила размяться перед вояжем по "Золотому кольцу"? Взяла, да и оформила пару квартирок.
Тем более известно, что ее семья неплохо зарабатывает, сдавая имущество в аренду под свадьбы, а может – корпоративы. В год почти 10 миллионов евро. А в России рынок живой, развивающийся. И проблем с законом возникнуть не должно.
Ведь все права подтверждают данные Росреестра – вот, пожалуйста, владелица: "Её Величество королева, правящая в Канаде". Правда, никаких преференций, скажем, при получении гражданства, ей эта почти полумиллиардная собственность не дает.
"Никаких льгот иностранным гражданам владение недвижимостью на территории России не дает", — говорит Ринат Мещеров, адвокат.
В поликлинику или больницу – только по делам экстренным, о знаменитых российских санаториях и профилакториях тоже может не мечтать. А вот – прогулки по улочкам московским – пожалуйста.
А захочет королева попить чайку, скажем, не в кафе, а в атмосфере всеобщего восторга, канадское посольство тут как тут, в 15 минутах ходьбы. И пока Елизавета далека – в ее квартирах живут дипломаты.
Об этом говорят местные сотрудники: "А квартиры посольству принадлежат канадскому? — Да. — Вы живете? — Я здесь работаю. — Никогда не видели ничего? — Нет, рядовые дипломаты здесь живут. Пара артистов и все".
Не отрицают этого и в посольстве Канады. Официально историю не комментируют, но в разговоре телефонном говорят, что Елизавета — глава государства, а значит и квартира может ей принадлежать.
"Канада – это часть содружества, где действует британская власть и позиционирует себя, как монархическая страна", — рассказал Андрей Кошкин, политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Представители дипломатического сообщества заявляют, что все покупки, идущие по линии иностранных ведомств, тщательно контролируются. И российские власти закон нарушить не дадут.
"Все это делается через МИД и подлежит жесткому документированию", — пояснил Василий Корчмарь, международный дипломат.
Да и юристы заявляют – нонсенсом ситуацию назвать нельзя. Но, видимо, по Москве Елизавета не скучает. А может – дела не отпускают. Ведь по протоколу королева может прибыть с официальным визитом лишь раз – он состоялся в далеком 1994-м. А теперь – только как турист. Благо, есть, где остановиться.
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